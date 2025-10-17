Exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, es acusado formalmente por la justicia estadounidense

John Bolton, quien fuera asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump y luego se convirtiera en uno de sus más fuertes críticos, fue acusado formalmente por un gran jurado federal en Maryland.

Según la acusación, Bolton enfrenta 18 cargos en total: ocho por transmisión de información de defensa nacional y diez por retención de información clasificada. Los fiscales aseguran que, durante su tiempo en la Casa Blanca, compartió más de mil páginas sobre sus actividades diarias con dos personas no autorizadas, ambas relacionadas con él, sin que tuvieran permiso para acceder a material confidencial.

La investigación también reveló que en su residencia se hallaron impresiones de entradas de su “diario personal”. En una declaración, Bolton respondió de forma contundente:

“Estas acusaciones no son solo por mis diarios o mi trabajo, sino parte de un esfuerzo para intimidar a quienes se oponen a él. La disidencia y el desacuerdo son esenciales en el sistema constitucional estadounidense, y defenderé mi conducta legal para exponer este abuso de poder.”

Su abogado, Abbe Lowell, también se pronunció, señalando que los hechos ya habían sido revisados anteriormente.

“Estos cargos se basan en fragmentos de los diarios personales del embajador Bolton, documentos no clasificados y conocidos por el FBI desde 2021. Mantener un diario no es un crimen, y demostraremos nuevamente que no compartió ni almacenó información ilegalmente”, afirmó.

Hasta el momento, ni el Departamento de Justicia ni representantes del presidente Trump han hecho comentarios públicos sobre el caso.