Exarbitro reconoce presiones derivadas del pago millonario hecho por Barcelona a Negreira

El pago millonario del club deportivo Barcelona al exvicepresidente de Árbitros, Enríquez Negreira, ha tomado un nuevo rumbo con el testimonio de uno de los exárbitros.

Albert Giménez habló para Radio Marca, en la entrevista reveló que sí recibió presiones por parte del exvicepresidente.

Las declaraciones de Giménez representarían nuevos aportes para confirmar que los pagos por supuesta asesoría a Negreira eran para beneficiarlos en los partidos.

“A mí él me presionó”, dijo el exárbitro sobre un partido oficial que pitaría.

De acuerdo de Giménez, el exvicepresidente de Árbitros le pidió tener cuidado con sus declaraciones ante los medios de comunicación.

“A mí me presionó Negreira. Me reunió con otros árbitros y me dijo: Oye pollo, ten cuidado con lo que dices en televisión. Tu ya me entiendes. Ándate con cuidado”, reveló sobre el pago millonario de Barcelona para recibir beneficios.

Aseguró que es consciente que compraron a un árbitro cuando el exvicepresidente era linier en 1984, confirmando que un partido fue manipulado.

Según el denunciante, Negreira nunca ha negado usar el tráfico de influencia y se autodenominaba el líder de referencia.

“Me ha sorprendido la gravedad. Me podía esperar cualquier cosa de él, pero me ha sorprendido”, puntualizó el exárbitro sobre el actuar de Enríquez cuando fungía como vicepresidente del Comité de Árbitros.

La investigación está bajo la Fiscalía, mientras LaLiga reveló que no existe la posibilidad de que se apliquen sanciones porque el delito ya prescribió.