Exalcalde de Nueva York y aliado de Trump se declarará inocente de las acusaciones en Georgia

Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York y aliado de Donald Trump, confirmó este miércoles que se entregará a las autoridades y se declarará inocente.

De acuerdo con el abogado personal del expresidente, se trata de falsas acusaciones por las que debe responder luego que la Fiscalía de Georgia.

“Voy al condado de Fulton para cumplir con ley, lo que siempre hago”, dijo el exalcalde de Nueva York y aliado de Trump.

No dio la fecha exacta de su entrega, pero se espera que sea antes del 28 de agosto, como lo ordenó la fiscal de Georgia. “No sé si me declararé hoy, pero si lo hago me declararé inocente”.

El expresidente y su aliado enfrentan 13 cargos por intentar manipular las elecciones en Georgia.

Giuliani ha defendido su inocencia y afirmó que de lo único que es culpable es de defender al exgobernante, quien es su cliente.

El exalcalde de Nueva York y aliado de Trump esgrimió que no es “lindo” ser fotografía llegando a la corte por acusaciones falsas.

El cargo principal contra Giuliani es la extorsión, delito similar a una ley federal que utilizó con gran éxito cuando era fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York.

John Eastman y Scott Hall, ambos hombres de confianza de Trump, se entregaron el martes a las autoridades estadounidenses.