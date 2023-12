ExaGrid reconocida en la Guía del mercado de Gartner® por los dispositivos de almacenamiento de copias de seguridad empresariales

ExaGrid es nombrada como proveedor representante en el informe

MARLBOROUGH, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid®, la solución almacenamiento de copias de seguridad por niveles única de la industria, anunció hoy que ha sido nombrada como proveedor representante en la Guía del mercado para dispositivos de almacenamiento de copias de seguridad empresariales de Gartner de noviembre de 2023.





Las organizaciones pueden usar una Guía del mercado para entender cómo el estatus de un mercado emergente se alinea con los planes futuros. Además, dado que Gartner ha publicado más de 100 notas de investigación de la Guía del mercado, los líderes de TI y estratégicos pueden obtener una perspectiva general de muchos mercados, incluidos los mercados maduros y más pequeños, en un formato fácil de leer.

Puntos destacados del informe Guía del mercado para dispositivos de almacenamiento de copias de seguridad empresariales1 :

Los dispositivos de almacenamiento de copias de seguridad empresariales se refieren a los dispositivos de almacenamiento que son optimizados para el fin principal de almacenar información de las copias de seguridad.

Una cantidad cada vez mayor de empresas prefieren los dispositivos de almacenamiento de copias de seguridad empresariales antes que el almacenamiento interno o almacenamiento externo con fines generales para las copias de seguridad debido a la facilidad de uso de aquéllos.

Los dispositivos de almacenamiento de copias de seguridad objetivo pueden optimizarse para que trabajen de forma sincronizada con las aplicaciones de copias de seguridad a fin de lograr la inmutabilidad, la alta eficiencia de almacenamiento, la seguridad, y la ingesta y recuperación de alta velocidad.

“ Nos complace ser reconocidos en esta Guía del mercado, que incluye a los proveedores en el mercado de los dispositivos de almacenamiento de copias de seguridad empresariales y ayuda a informar a las organizaciones cuando es beneficioso usar dispositivos de almacenamiento de copias de seguridad en lugar de otros tipos de almacenamiento”, manifestó Bill Andrews, presidente y director ejecutivo de ExaGrid.

“ La misión de ExaGrid es solucionar los problemas que las organizaciones enfrentan cuando se trata de las copias de seguridad. Nuestro almacenamiento de copias de seguridad por niveles brinda, al ofrecer una rápida ingesta de copias de seguridad y recuperar el rendimiento, funciones de seguridad integrales, un nivel que no está orientado a la red (brecha de aire de niveles) con eliminación retrasada y objetos de datos inmutables para la recuperación de ransomware, una arquitectura de escalabilidad para una ventana de copias de seguridad de longitud fija a medida que los datos crecen, integración avanzada con los dispositivos de copias de seguridad líderes y soporte al cliente líder en la industria”, manifestó Andrews.

1 Gartner, “ Guía del mercado para dispositivos de almacenamiento de copias de seguridad empresariales”, 16 de noviembre de 2023, Chandra Mukhyala.

Aviso legal

Gartner no promociona a ningún proveedor, producto o servicio que se nombran en sus publicaciones de las investigaciones, y no recomienda a los usuarios de tecnología que elijan únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de las investigaciones de Gartner están compuestas por las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner no se hace responsable de ninguna garantía, expresa ni implícita, con respecto a dicha investigación, incluidas las garantías de comercialización o adaptabilidad con un fin específico.

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los EE. UU. y a nivel internacional, y se usa en el presente con permiso. Todos los derechos reservados.

Acerca de ExaGrid

ExaGrid ofrece Tiered Backup Storage, un almacenamiento de copia de seguridad por niveles con una zona de aterrizaje de caché de disco única, un repositorio de retención a largo plazo y una arquitectura de escalabilidad. La zona de aterrizaje de ExaGrid proporciona las copias de seguridad y restauraciones más rápidas, así como recuperaciones instantáneas de máquinas virtuales. El nivel de retención ofrece el menor costo para el servicio a largo plazo. La arquitectura escalable de ExaGrid incluye dispositivos completos y garantiza una ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que los datos crecen, lo que elimina las costosas actualizaciones integrales y la obsolescencia del producto. ExaGrid ofrece el único enfoque de almacenamiento de copias de seguridad de dos niveles con un nivel no orientado a la red, borrados retrasados y objetos inmutables para recuperarse de los ataques de ransomware.

ExaGrid cuenta con ingenieros de sistemas de venta física y preventa en los siguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Benelux, Brasil, Canadá, Catar, Chile, CEI, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, India, Israel, Italia, Japón, México, Países Nórdicos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica y Turquía, entre otras regiones.

Visítenos en exagrid.com o conéctese con nosotros en LinkedIn. Vea lo que dicen nuestros clientes sobre sus propias experiencias con ExaGrid y sepa por qué ahora pasan mucho menos tiempo haciendo el almacenamiento de copias de seguridad en las historias de éxito de nuestros clientes. ¡ExaGrid se enorgullece de su calificación NPS de +81!

ExaGrid es una marca comercial registrada de ExaGrid Systems, Inc. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

