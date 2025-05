ExaGrid, ganador de 3 premios en los Network Computing Awards 2025

ExaGrid es nombrada «Empresa del año» por sexto año consecutivo.

MARLBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, la única solución de almacenamiento de copia de seguridad por niveles (Tiered Backup Storage) del sector con bloqueo de tiempo de retención y el único nivel de separación lógico sin contacto con la red con borrado diferido e inmutabilidad para la recuperación de ransomware, acaba de anunciar que la empresa ha sido galardonada con tres premios del sector, entre ellos el de Air-gapped Ransomware Recovery Product of the Year (Producto del año para recuperación de ransomware con air-gapped), el de Company of the Year (Empresa del año) y el de Storage Product of the Year (Producto de almacenamiento del año), durante la ceremonia de entrega de los Network Computing Awards, celebrada en Londres el 22 de mayo de 2025.









Los Network Computing Awards se conceden por votación pública. Los premios de 2025 marcan el séptimo año consecutivo de triunfos para ExaGrid en los Network Computing Awards, y el sexto año consecutivo en que ExaGrid gana el premio a la Company of Year.

ExaGrid sigue ganando reconocimiento por su almacenamiento de copia de seguridad por niveles, con cuatro premios del sector en lo que va de 2025, entre ellos:

Data Breakthrough Awards - Solución de copia de seguridad de datos del año

Network Computing Awards - Producto del año para la recuperación de ransomware con air-gapped

Network Computing Awards - Empresa del año

Network Computing Awards - Producto de almacenamiento del año

«Felicitaciones a todos los ganadores de los Network Computing Awards 2025, y muchas gracias a todos los que votaron por nosotros. Agradecemos a nuestros socios y clientes por su apoyo», declaró Bill Andrews, presidente y director ejecutivo de ExaGrid. «Estamos agradecidos de que nuestro Tiered Backup Storage haya sido reconocido con el premio Air-gapped Ransomware Recovery Product of the Year, ya que nuestro nivel de separación lógico por niveles es clave para la historia de recuperación de ransomware de ExaGrid, porque trabaja mano a mano con la política de borrado retardado y la inmutabilidad que operan juntos para garantizar que los clientes de ExaGrid puedan recuperarse si se enfrentan a un ataque malicioso. Es un honor para nosotros ganar el premio a la Company of the Year por sexta vez y el premio al Storage Product of the Year, ya que es un testimonio para el equipo de ExaGrid y para el producto ExaGrid recibir el reconocimiento continuo de los votantes a lo largo de los años. Estamos orgullosos de ofrecer un producto que “simplemente funciona” y que está diseñado para ayudar a las organizaciones a resolver todos los problemas del almacenamiento de copias de seguridad».

Acerca de ExaGrid

ExaGrid ofrece almacenamiento de copias de seguridad por niveles con una exclusiva zona de aterrizaje con caché de disco, un repositorio de retención a largo plazo, arquitectura de escalabilidad horizontal y funciones de seguridad integrales. La zona de aterrizaje de ExaGrid permite alcanzar la máxima velocidad en copias de seguridad, restauraciones y recuperaciones de VM instantáneas. El nivel de repositorio tiene el costo más bajo para retención a largo plazo. La arquitectura de escalabilidad horizontal. de ExaGrid incluye equipos completos y garantiza una ventana de copia de seguridad de duración fija a medida que los datos aumentan, para eliminar las costosas actualizaciones a gran escala y la obsolescencia de productos planificada. ExaGrid posee el único enfoque de almacenamiento de copia de seguridad de dos niveles con un nivel sin contacto con la red (nivel de separación lógico), eliminaciones con retraso y objetos inmutables para la recuperación de ataques de ransomware.

ExaGrid cuenta con ingenieros de sistemas de venta física y preventa en los siguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Benelux, Brasil, Canadá, Catar, Chile, CEI, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, India, Israel, Italia, Japón, México, Países Nórdicos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica y Turquía, entre otras regiones.

Visítenos en exagrid.com o conéctese con nosotros en LinkedIn. Vea lo que dicen nuestros clientes sobre sus propias experiencias con ExaGrid y sepa por qué ahora destinan mucho menos tiempo al almacenamiento de copias de seguridad en nuestras historias de éxito de los clientes. ExaGrid tiene el orgullo de anunciar que su puntuación NPS es de +81

ExaGrid es una marca comercial registrada de ExaGrid Systems, Inc. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto con los medios de comunicación:



Mary Domenichelli



ExaGrid



mdomenichelli@exagrid.com