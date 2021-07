ExaGrid fue nombrado finalista en los premios Storage Awards 2021

La empresa de almacenamiento de copia de seguridad por niveles fue nominada para seis categorías en “The Storries XVIII”

MARLBOROUGH, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid®, la única solución de almacenamiento de copia de seguridad por niveles del sector, anunció su nominación para seis categorías en la 18.ª edición anual de los premios Storage Awards. ExaGrid fue nombrado finalista para las categorías Empresa de hardware de copia de seguridad empresarial del año, Innovadores en almacenamiento del año, Proveedores de almacenamiento inmutable, Empresa de optimización de rendimiento de almacenamiento del año, Producto de almacenamiento del año y Empresa de almacenamiento del año. La votación para determinar el ganador en cada categoría ya está en marcha y cierra el 8 de septiembre de 2021. Los ganadores de los premios de este año se anunciarán en la ceremonia de premiación “The Storries XVIII”, que se llevará a cabo en Londres el 22 de septiembre de 2021.





“ Nos sentimos honrados por las nominaciones en seis categorías”, afirmó Graham Woods, vicepresidente de ingeniería de sistemas internacionales de ExaGrid. “ También es muy emocionante que la ceremonia de premiación The Storries se realice de forma presencial este año, ya que la pandemia puso en pausa este evento durante 2020. Será refrescante celebrar con otros líderes del sector y ver caras familiares en Londres cuando llegue septiembre”.

A principios de año, ExaGrid lanzó una nueva línea de dispositivos de almacenamiento de copia de seguridad por niveles, incluido su dispositivo más grande hasta la fecha, el EX84. El más grande de los sistemas de ExaGrid, compuesto por 32 dispositivos EX84, admite una copia de seguridad completa con un tamaño máximo de 2,69 PB, con 43 PB de datos lógicos. Esto la convierte en el sistema más grande del sector. Además de la mayor capacidad de almacenamiento, el nuevo EX84 posee un 33 % más de eficiencia de racks que el modelo EX63000E. La línea de dispositivos EX de ExaGrid compite en la categoría “Producto de almacenamiento del año”.

La nominación en la categoría “Proveedores de almacenamiento inmutable” es un guiño a la funcionalidad Retention Time-Lock de ExaGrid, mediante la cual las organizaciones pueden configurar un periodo de bloqueo que retrasa el procesamiento de todas las solicitudes de eliminación en el nivel de retención, ya que ese nivel no está orientado a la red ni es accesible para piratas informáticos. La combinación de un nivel no orientado a la red, la eliminación retrasada durante un periodo determinado y los objetos inmutables que no pueden cambiarse ni modificarse son los elementos de la solución Retention Time-Lock de ExaGrid que permiten a los clientes de ExaGrid recuperar datos después de un ataque de ransomware.

“ Muchas organizaciones están reforzando su infraestructura para prevenir ataques de ransomware”, explicó Bill Andrews, presidente y director ejecutivo de ExaGrid. “ La funcionalidad Retention Time-Lock de ExaGrid no evita que una organización sufra un ataque, pero puede ayudar a mitigar los efectos de ese ataque permitiendo que se recuperen los datos con copia de seguridad más reciente, que probablemente se eliminen o cifren en el almacenamiento principal y otro tipo de almacenamiento orientado a la red. Nos pone muy contentos estar nominados en la categoría Proveedores de almacenamiento inmutable y recibir un reconocimiento por esta funcionalidad”, cerró.

Almacenamiento de copia de seguridad por niveles de ExaGrid: creado para la copia de seguridad

ExaGrid proporciona almacenamiento de copia de seguridad por niveles con una zona de aterrizaje de caché de disco frontal, la capa de rendimiento, que escribe los datos directamente en el disco para las copias de seguridad más rápidas, y restaura directamente desde el disco para las restauraciones y arranques de máquinas virtuales más rápidos. Los datos de retención a largo plazo se distribuyen en un repositorio de datos deduplicados, la capa de retención, para reducir la cantidad de almacenamiento de retención y el costo resultante. Este enfoque de dos niveles proporciona el rendimiento de copia de seguridad y restauración más rápido con la eficiencia de almacenamiento de menor costo.

Además, ExaGrid ofrece una arquitectura escalable en la que los dispositivos se añaden simplemente a medida que crecen los datos. Cada dispositivo incluye procesador, memoria y puertos de red, por lo que a medida que los datos crecen, todos los recursos necesarios están disponibles para mantener una ventana de copia de seguridad de longitud fija. Este enfoque de almacenamiento escalable elimina las costosas actualizaciones integrales y permite mezclar dispositivos de diferentes tamaños y modelos en el mismo sistema escalable, lo que elimina la obsolescencia de los productos y protege las inversiones de TI por adelantado y a lo largo del tiempo.

Acerca de ExaGrid

ExaGrid ofrece un almacenamiento de copia de seguridad por niveles con una zona de aterrizaje de caché de disco única, un repositorio de retención a largo plazo y una arquitectura de escalabilidad. La zona de aterrizaje de ExaGrid proporciona las copias de seguridad y restauraciones más rápidas, así como recuperaciones instantáneas de máquinas virtuales. El repositorio de retención ofrece el menor costo para la retención a largo plazo. La arquitectura escalable de ExaGrid incluye dispositivos completos y garantiza una ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que los datos crecen, lo que elimina las costosas actualizaciones integrales y la obsolescencia del producto. ExaGrid ofrece el único enfoque de almacenamiento de copias de seguridad de dos niveles con un nivel no orientado a la red, borrados retrasados y objetos inmutables para recuperarse de los ataques de ransomware. Visítenos en exagrid.com o conéctese con nosotros en LinkedIn. Vea lo que nuestros clientes tienen para decir acerca de sus propias experiencias con ExaGrid y entérese por qué ahora dedican mucho menos tiempo a las copias de seguridad en nuestras historias de éxito de clientes.

ExaGrid es una marca comercial registrada de ExaGrid Systems, Inc. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

