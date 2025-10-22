ExaGrid es nombrado finalista de los premios MSP Channel Awards 2025

ExaGrid fue nominado en 7 categorías en los premios inaugurales de la industria

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid® , la única solución de almacenamiento de respaldo por niveles de la industria con bloqueo de tiempo de retención (RTL, por su siglas en inglés) impulsado por IA que incluye un nivel sin conexión a la red (espacio de aire por niveles), detección y protección automáticas, eliminaciones retrasadas e inmutabilidad para la recuperación de ransomware, anunció hoy que ha sido nominado en seis categorías en la primera celebración anual de los premios MSP Channel Awards, que celebra la innovación en todo el canal de TI.









Los nuevos premios MSP Channel Awards se basan en el legado de los anteriores SDC Awards para reflejar mejor el cambiante panorama actual de TI. A medida que los servicios gestionados transforman la forma de implementar la tecnología, desde la transformación digital y la ciberseguridad hasta la nube, los datos y la automatización, estos premios reconocen a las empresas, colaboraciones y personas que generan un impacto real en todo el canal.

La votación para determinar el ganador en cada categoría está en marcha ahora y cierra el 7 de noviembre de 2025. Los ganadores de los MSP Channel Awards se anunciarán el 3 de diciembre de 2025 en una ceremonia de premios a celebrarse en Londres.

Categorías de premios a las que ExaGrid ha sido nominado:

Innovación en almacenamiento de respaldo y recuperación ante desastres del año

Compañía de canal del año

Innovación en hardware de almacenamiento del año

Proveedor de almacenamiento del año

Equipo de excelencia técnica o de servicio del año

Programa de canal de proveedores del año

Iniciativa de marketing y habilitación de proveedores del año

ExaGrid continúa innovando su almacenamiento de respaldo por niveles, compatible con más de 25 aplicaciones de respaldo. Este año, añadió compatibilidad con Rubrik y Mongo DB, y anunció la incorporación de Cohesity en 2026. ExaGrid también reforzó su bloqueo de tiempo de retención impulsado por IA para la recuperación de ransomware con la incorporación de Auto Detect & Guard, que utiliza IA para identificar eliminaciones anormales, extiende automáticamente la política de eliminación indefinidamente y alerta al equipo de TI sobre un posible ataque. Además, ExaGrid añadió funciones para proveedores de servicios administrados (MSP, por sus siglas en inglés), como la capacidad de rastrear datos por recurso compartido con informes para la facturación por TB/PB por cliente, la recuperación de ransomware a nivel de recurso compartido para no afectar a otros clientes, y más.

“Nos honra que ExaGrid haya sido finalista en siete categorías de premios, ya que destacan las diferentes áreas de nuestra empresa que nos distinguen como el mayor proveedor independiente de almacenamiento de respaldo del sector, desde nuestro compromiso con la seguridad integral hasta nuestra atención al cliente líder en el sector y nuestro innovador Programa de Socios Distribuidores en el canal”, declaró Bill Andrews, presidente y director ejecutivo de ExaGrid. “Nos complace haber sido nominados a los premios MSP Channel Awards y esperamos con interés ver qué proveedores, proveedores de servicios y programas serán elegidos por los votantes”.

Acerca de ExaGrid



ExaGrid ofrece almacenamiento de copias de seguridad por niveles con una exclusiva zona de aterrizaje con caché de disco, un repositorio de retención a largo plazo, arquitectura de escalabilidad horizontal y funciones de seguridad integrales, incluido bloqueo de tiempo de retención (RTL) impulsado por IA para recuperarse de los ataques de ransomware. La zona de aterrizaje de ExaGrid permite alcanzar la máxima velocidad en copias de seguridad, restauraciones y recuperaciones de VM instantáneas. El nivel de repositorio tiene el costo más bajo para retención a largo plazo. La arquitectura de escalabilidad horizontal de ExaGrid incluye equipos completos y garantiza una ventana de copia de seguridad de duración fija a medida que los datos aumentan, para eliminar las costosas actualizaciones a gran escala y la obsolescencia de productos planificada. ExaGrid posee el único enfoque de almacenamiento de copia de seguridad de dos niveles con un nivel sin contacto con la red (nivel de separación lógico), eliminaciones con retraso y objetos inmutables para la recuperación de ataques de ransomware.

ExaGrid cuenta con ingenieros de sistemas de venta física y preventa en los siguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Benelux, Brasil, Canadá, Catar, Chile, CEI, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, India, Israel, Italia, Japón, México, Países Nórdicos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica, Suiza y Turquía, entre otras regiones.

Visítenos en exagrid.com o conéctese con nosotros en LinkedIn. Vea lo que dicen nuestros clientes sobre sus propias experiencias con ExaGrid y sepa por qué ahora destinan mucho menos tiempo al almacenamiento de copias de seguridad en nuestras historias de éxito de los clientes. ExaGrid tiene el orgullo de anunciar que su puntuación NPS es de +81

ExaGrid es una marca comercial registrada de ExaGrid Systems, Inc. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto con los medios de comunicación:



Mary Domenichelli



ExaGrid



mdomenichelli@exagrid.com