ExaGrid distinguida con un puesto en la Guía de Programas de Socios CRN® 2025

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, la única solución de almacenamiento de copia de seguridad por niveles (“Tiered Backup Storage”) de la industria con repositorio de retención a largo plazo (“Retention Time-Lock”) que incluye un nivel no orientado a la red (creando un espacio de aire por niveles), borrados retardados e inmutabilidad para la recuperación de ransomware, anuncia que el Programa de Socios Revendedores de ExaGrid ha sido galardonado por CRN ® , una marca de The Channel Company con la inclusión en la prestigiosa Guía de Programas de Socios CRN 2025. Esta guía, que se publica anualmente, es un recurso esencial para los proveedores de soluciones que buscan programas de socios vendedores que coincidan con sus objetivos de negocio y ofrezcan un alto valor como socio.









El gran apoyo y los recursos que los proveedores de tecnología ofrecen a través de sus programas de socios son un factor crítico para los proveedores de soluciones que evalúan con qué proveedores de TI, proveedores de servicios y distribuidores asociarse para crear soluciones tecnológicas de primerísimo nivel. Los elementos del programa como incentivos financieros, asistencia en ventas y marketing, formación y certificación, asistencia técnica, etc., pueden diferenciar a los proveedores y desempeñar un papel clave en el impulso del crecimiento y la rentabilidad a largo plazo de sus socios.

Para la Guía de Programas de Socios 2025, el equipo de investigación de CRN evaluó a los proveedores en función de los requisitos y ofertas de los programas, como formación y educación de los socios, asistencia preventa y posventa, programas y recursos de marketing, asistencia técnica y comunicación.

“En ExaGrid nos sentimos honrados de ser incluidos en la Guía de Programas de Socios CRN 2025”, comentó Bill Andrews, presidente y director ejecutivo de ExaGrid. “ExaGrid ha pasado años perfeccionando su enfoque de salida al mercado con los revendedores y estamos convencidos de tener uno de los programas de revendedores más fuertes de la industria. Nuestros socios de canal saben que ExaGrid Tiered Backup Storage funciona bien e incluye muchas ventajas únicas que mejoran el rendimiento de copia de seguridad y restauración en el entorno de copia de seguridad del cliente, ofrece la seguridad y recuperación de ransomware más completa, además de proporcionar un increíble soporte al cliente a sus clientes, razón por la cual estos recomiendan que utilicen ExaGrid con confianza».

ExaGrid trabaja con revendedores y distribuidores de todo el mundo. Los programas de ExaGrid están diseñados para que resulten sencillos para los socios, con el apoyo del equipo de ventas de ExaGrid y sin compromisos de hitos. ExaGrid es reconocido por tener un sistema de almacenamiento de copia de seguridad por niveles que “simplemente funciona”, no está sobrevendido ni infradimensionado, y proporciona a sus clientes el mejor servicio de atención al cliente del sector por parte de un ingeniero de soporte técnico de nivel 2 asignado. Todo ello garantiza que los clientes de los socios estén bien atendidos. ExaGrid ofrece a sus socios distribuidores un programa de registro para proteger las cuentas y los márgenes, así como incentivos con fondos de incentivo al rendimiento de ventas (SPIF).

“Aparecer en la Guía de Programas de Socios de CRN 2025 pone de relieve la dedicación de estos proveedores de tecnología a evolucionar con los proveedores de soluciones, impulsar la innovación y apoyar el éxito mutuo”, declaró Jennifer Follett, vicepresidenta de Contenido de EE. UU. y editora ejecutiva de CRN, en The Channel Company. “Este proyecto anual crítico permite a los proveedores de soluciones identificar a los vendedores que están comprometidos con la mejora de sus programas de socios y con la satisfacción de las cambiantes necesidades de negocio del canal y de los clientes finales. La guía ofrece una visión profunda del valor distintivo de cada programa de socios para que los proveedores de soluciones puedan tomar decisiones estratégicas de asociación con confianza».

La Guía del Programa de Socios 2025 aparecerá en el número de abril de CRN y se publicará en internet en: https://www.crn.com/partner-program-guide/ppg2025

Acerca de ExaGrid



ExaGrid ofrece “Tiered Backup Storage”, un almacenamiento de copia de seguridad por niveles con una zona de aterrizaje de caché de disco única, un repositorio de retención a largo plazo, una arquitectura de escalabilidad y funciones completas de seguridad. La zona de aterrizaje de ExaGrid proporciona las copias de seguridad y restauraciones más rápidas, así como recuperaciones instantáneas de máquinas virtuales. El “Repository Tier” o nivel de repositorio ofrece el menor costo para el servicio a largo plazo. La arquitectura escalable de ExaGrid incluye dispositivos completos y garantiza una ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que los datos crecen, lo que elimina las costosas actualizaciones integrales y la obsolescencia planificada del producto. ExaGrid ofrece el único enfoque de almacenamiento de copias de seguridad de dos niveles con un nivel no orientado a la red (un espacio de aire por niveles), borrados retrasados y objetos inmutables para recuperarse de los ataques de ransomware.

ExaGrid cuenta con ingenieros de sistemas de venta física y preventa en los siguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Benelux, Brasil, Canadá, Catar, Chile, CEI, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, India, Israel, Italia, Japón, México, Países Nórdicos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica y Turquía, entre otras regiones.

Visítenos en exagrid.com o conéctese con nosotros en LinkedIn. Vea lo que dicen nuestros clientes sobre sus propias experiencias con ExaGrid y sepa por qué ahora destinan mucho menos tiempo al almacenamiento de copias de seguridad en nuestras historias de éxito de los clientes. ExaGrid tiene el orgullo de anunciar que su puntuación NPS es de +81

ExaGrid es una marca comercial registrada de ExaGrid Systems, Inc. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Acerca de The Channel Company



The Channel Company (TCC) es el líder mundial en crecimiento de canales para las principales marcas de tecnología del mundo. Aceleramos el éxito en canales estratégicos para proveedores de tecnología, proveedores de soluciones y usuarios finales con marcas de medios de primera calidad, servicios integrados de marketing y eventos, consultoría estratégica y conocimientos exclusivos sobre el mercado y la audiencia. TCC es una empresa de cartera de fondos de inversión administrada por EagleTree Capital, una firma de capital privado con sede en la ciudad de Nueva York. Para obtener más información, visite thechannelco.com.

Siga a The Channel Company: LinkedIn, X y Facebook.

© 2025 The Channel Company, Inc. CRN es una marca registrada de The Channel Company, Inc. Todos los derechos reservados.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto de The Channel Company:



Kristin DaSilva



The Channel Company



kdasilva@thechannelcompany.com

Contacto de ExaGrid:



Mary Domenichelli



ExaGrid



mdomenichelli@exagrid.com