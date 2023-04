ExaGrid continúa su crecimiento constante en el primer trimestre de 2023

ExaGrid registra el primer trimestre más fuerte de su historia

MARLBOROUGH, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid®, la única solución de Tiered Backup Storage (almacenamiento de copias de seguridad por niveles) del sector, anunció hoy que tuvo su primer trimestre más fuerte en la historia de la compañía, para el trimestre que finalizó el 31 de marzo de 2023.





ExaGrid tuvo un primer trimestre de 2023 récord y creció más de un 20 % en comparación con el primer trimestre de 2022. ExaGrid sigue creciendo a un ritmo superior al 20 % anual, al tiempo que mantiene unas pérdidas y ganancias, un EBITDA y un flujo de caja libre positivos. ExaGrid incorporó 141 nuevos clientes en el primer trimestre de 2023, incluidos más de 60 contratos de seis cifras. El ASP de nuevos clientes volvió a superar ampliamente los 100 000 dólares en el trimestre. ExaGrid cuenta con más de 3.800 clientes activos entre medianas y grandes empresas que utilizan Tiered Backup Storage de ExaGrid para proteger sus datos. El crecimiento de ExaGrid está acelerándose, y la empresa está contratando personal para ampliar sus equipos de ventas en todo el mundo.

“ ExaGrid sigue ampliando su alcance y ahora cuenta con equipos de ventas en más de 30 países de todo el mundo y tiene instalaciones de clientes en más de 80 países. También hemos añadido equipos de ventas dedicados a las grandes empresas y a las grandes organizaciones de subcontratación de TI. Fuera de Estados Unidos, nuestro negocio en Canadá, Latinoamérica, Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico está creciendo rápidamente”, afirmó Bill Andrews, presidente y CEO de ExaGrid.

“ Hace años, ExaGrid se dio cuenta de que ningún proveedor estaba creando almacenamiento específico para copias de seguridad, ya que todos vendían productos de almacenamiento primario como objetivos de almacenamiento de copias de seguridad, lo que resulta caro, o vendían dispositivos de deduplicación en línea, que son lentos para las copias de seguridad y las restauraciones y dan lugar a costosas actualizaciones de mejora. El almacenamiento de copias de seguridad tiene necesidades únicas, debido a los grandes trabajos de copia de seguridad, incrementales, copias completas sintéticas, rotación de copias de seguridad, retención a largo plazo y muchos otros aspectos que hacen que la copia de seguridad sea diferente del almacenamiento primario. El exclusivo Tiered Backup Storage de ExaGrid se creó específicamente para mejorar el rendimiento de las copias de seguridad, el rendimiento de la restauración, la escalabilidad a medida que crecen los datos, la seguridad, la recuperación de ransomware, la recuperación ante desastres y la economía de las copias de seguridad, con bajos costes iniciales y a lo largo del tiempo”, afirmó Andrews. “ El almacenamiento primario no es tan rápido para los grandes trabajos de copia de seguridad, no suele ser escalable, es muy caro para la retención a largo plazo y está orientado a la red, lo que lo hace vulnerable a los ataques de seguridad. Los dispositivos de deduplicación en línea son lentos para las copias de seguridad, lentos para las restauraciones, no son escalables y también están orientados a la red, lo que los hace vulnerables a los ataques de seguridad.

“ ExaGrid se enorgullece de tener un producto altamente diferenciado que simplemente funciona, hace lo que decimos que hace, tiene el tamaño adecuado, cuenta con un buen soporte y simplemente hace el trabajo. Podemos respaldar estas afirmaciones con nuestro 95 % de retención neta de clientes, una puntuación NPS de +81, y el hecho de que el 92 % de nuestros clientes tienen encendida nuestra función de Retention Time-Lock for Ransomware Recovery (Bloqueo de tiempo de retención para la recuperación de ransomware) y el 99,2 % de nuestros clientes están suscritos a nuestro plan anual de mantenimiento y asistencia”, afirmó Andrews.

Hechos destacados del primer trimestre de 2023:

Fuerte tasa de éxito competitivo del 74,5 % en el trimestre

141 nuevos clientes

Más de 60 nuevos contratos de seis cifras y 3 de siete cifras.

Equipos de ventas y asistencia en 30 países e instalaciones de clientes en más de 80 países

La empresa sigue teniendo una situación de caja, EBITDA y pérdidas y ganancias positiva en los últimos 10 trimestres

Más de 3.800 clientes protegen sus datos con ExaGrid Tiered Backup Storage

ExaGrid tiene una retención de clientes del 95 % y más del 99 % de los clientes tienen un contrato anual de mantenimiento y asistencia.

Puntuación NPS de +81

Acerca de ExaGrid

ExaGrid ofrece Tiered Backup Storage, un almacenamiento de copia de seguridad por niveles con una zona de aterrizaje de caché de disco única, un repositorio de retención a largo plazo y una arquitectura de escalabilidad. La zona de aterrizaje de ExaGrid proporciona las copias de seguridad y restauraciones más rápidas, así como recuperaciones instantáneas de máquinas virtuales. El nivel de retención ofrece el menor costo para el servicio a largo plazo. La arquitectura escalable de ExaGrid incluye dispositivos completos y garantiza una ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que los datos crecen, lo que elimina las costosas actualizaciones integrales y la obsolescencia del producto. ExaGrid ofrece el único enfoque de almacenamiento de copias de seguridad de dos niveles con un nivel no orientado a la red, borrados retrasados y objetos inmutables para recuperarse de los ataques de ransomware.

ExaGrid cuenta con ingenieros de sistemas de venta física y preventa en los siguientes países: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Hong Kong, Iberia, India, Israel, Japón, México, Países Nórdicos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica y Turquía, entre otros.

Visítenos en exagrid.com o comuníquese con nosotros en LinkedIn. Vea lo que nuestros clientes tienen para decir acerca de sus propias experiencias con ExaGrid y sepa por qué ahora dedican mucho menos tiempo a realizar las copias de seguridad. Todo ello en nuestras historias de éxito de clientes. ¡ExaGrid se enorgullece de su puntuación NPS de +81!

