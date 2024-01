ExaGrid anuncia una nueva línea de productos 2U de alta densidad para la eficiencia del espacio en rack

Las actualizaciones del producto también incluyen compatibilidad con el almacenamiento de objetos S3 con bloqueo de objetos

MARLBOROUGH, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid®, la única solución de almacenamiento de copia de seguridad por niveles del sector, anunció hoy dos importantes actualizaciones de producto. ExaGrid lanzará tres nuevos modelos de dispositivos: el EX54, el EX84 y el EX189, que ofrecen la mayor capacidad de almacenamiento de sistema escalable para cualquier almacenamiento de copia de seguridad del mercado. Además, ExaGrid anunció que en marzo de 2024, los dispositivos de almacenamiento de copia de seguridad por niveles de ExaGrid serán un objetivo de almacenamiento de objetos compatible con el protocolo S3 con bloqueo de objetos.









Uno de los aspectos más destacados de la línea de productos actualizada es que todos los dispositivos ExaGrid estarán disponibles en modelos de 2U, lo que ofrece una eficiencia de espacio en bastidor que permite a las organizaciones ahorrar en costos de almacenamiento y refrigeración de bastidores y, al mismo tiempo, dar cabida a grandes copias de seguridad de datos y al futuro crecimiento de los datos.

La configuración más grande del sistema ExaGrid, compuesta por 32 dispositivos EX189 en un único sistema de escalabilidad horizontal, puede realizar copias de seguridad completas de hasta 6 PB con una capacidad bruta de 12 PB, lo que lo convierte en el sistema individual más grande del sector, con deduplicación de datos incluida. Además de la mayor capacidad de almacenamiento, el EX189 ocupa cuatro veces menos espacio de rack que las versiones anteriores de 4U de los dispositivos ExaGrid.

La línea de dispositivos de 2U de ExaGrid incluye ahora los modelos EX189, EX84, EX54, EX36, EX27, EX18 y EX10. Cada dispositivo cuenta con procesador, memoria, red y almacenamiento para que la ventana de copia de seguridad tenga una longitud fija a medida que crecen los datos, lo que elimina las costosas y molestas actualizaciones. Se pueden combinar hasta 32 dispositivos en un único sistema escalable. Es posible utilizar dispositivos de cualquier antigüedad o tamaño en un único sistema, lo que elimina la obsolescencia forzosa de los productos.

“ ExaGrid continúa innovando su almacenamiento de copia de seguridad por niveles con el objetivo de eliminar todos los retos a los que se enfrentan las organizaciones cuando se trata de copias de seguridad”, dijo Bill Andrews, presidente y CEO de ExaGrid. Además de ofrecer el sistema de copia de seguridad más grande del sector, estamos encantados de ofrecer todos nuestros dispositivos en modelos 2U, lo que proporciona una mayor economía y eficiencia en lo que respecta a los costos de espacio en rack, energía y refrigeración” . ExaGrid también ofrece el único sistema con una zona de aterrizaje de caché de disco que está escalonada a un repositorio de retención a largo plazo no orientado a la red que crea un espacio de aire escalonado para la seguridad, y el único enfoque de deduplicación que no afecta negativamente al rendimiento de copia de seguridad y restauración. Invitamos a las organizaciones a que prueben nuestro sistema Tiered Backup Storage en su propio entorno de backup y lo comparen con su actual solución de almacenamiento de backup. También nos complace anunciar que ExaGrid será un objetivo de almacenamiento de objetos para Veeam utilizando el protocolo S3 y que ExaGrid soportará backups M365 directamente desde Veeam. ExaGrid trabajará con Veeam para calificar la versión de almacenamiento de objetos S3 como Veeam Ready”.

Además de los modelos de dispositivos 2U, ExaGrid continúa ampliando su soporte de protocolos al anunciar su soporte para almacenamiento de objetos S3 con bloqueo de objetos, además de ya soportar NFS, CIFS, Veeam Data Mover y Veritas NetBackup OST. En la primera versión para S3, ExaGrid soportará la escritura de Veeam en ExaGrid Tiered Backup Storage como destino de almacenamiento de objetos, incluido Veeam Backup para Microsoft 365 directamente en ExaGrid. ExaGrid soportará otras aplicaciones de backup con S3 en futuras versiones.

