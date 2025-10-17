ExaGrid anuncia funciones nuevas para los MSP en el lanzamiento de la Versión 7.4.0

Las funciones incluyen “Seguimiento de datos por partes" y “recuperación de ransomware por partes”

MARLBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, la única solución de almacenamiento de respaldo por niveles de la industria con bloqueo de tiempo de retención (RTL) impulsado por IA que incluye un nivel sin conexión a la red (lo que crea un espacio de aire escalonado), Auto Detect & Guard, eliminaciones retrasadas e inmutabilidad para la recuperación de ransomware, anunció hoy que la Versión 7.4.0 de ExaGrid, lanzada en octubre de 2025, incluye funciones nuevas que son óptimas para Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) que usan almacenamiento de copias de seguridad por niveles para proteger los datos de sus clientes.





Muchas organizaciones recurren a los MSP para tercerizar una única función de TI, como Backup as a Service (copias de seguridad como servicio, BaaS) y Disaster Recovery as a Service (recuperación ante desastres como servicio, DRaaS), o incluso un centro de datos entero, incluidas todas las aplicaciones, servidores y almacenamiento. Ya existen varios MSP que usan el almacenamiento de respaldo por niveles de ExaGrid y sus nuevas funciones los ayudarán a rastrear el uso de datos de sus clientes y brindar de manera independiente la capacidad de recuperar los datos de un cliente individual en caso de ataque de ransomware.

Los MSP puede almacenar múltiples clientes en un único sistema de ExaGrid

Configurar una parte específica por cliente (35 por dispositivo/300 por sistema –pueden tener sistemas ilimitados)

Los datos se rastrean por partes y se informan con fines de facturación por TB/PB por cliente

Informes de uso de datos de la copia de seguridad por parte/cliente tanto a lo largo del tiempo y a través de informes exportados

A fin de agregar a un cliente, tan sólo hay que agregar una parte, para eliminar a un cliente lo único que hay que hacer es eliminar a la parte

Las copias de seguridad son rápidas debido a una exclusiva zona de aterrizaje con caché de disco frontal

Los plazos de las copias de seguridad son fijos mientras los datos aumentan gracias a una verdadera arquitectura de escalabilidad horizontal

Las recuperaciones son rápidas ya que los datos más recientes en la zona de aterrizaje están sin deduplicar

El costo es menor que el del almacenamiento estándar debido a la deduplicación avanzada

Un nivel de repositorio sin conexión a la red (lo que crea un espacio de aire escalonado), Auto Detect & Guard, política de eliminación diferida y objetos de datos inmutables pueden recuperarse tras un ataque de ransomware

La recuperación de ransomware puede producirse a nivel de parte a fin de no impactar a otros clientes

Los MSP pueden usar ExaGrid con más de 25 aplicaciones de copias de seguridad incluidas Veeam, Rubrik, Commvault, NetBackup, HYCU, Cohesity (en 2026), Oracle RMAN Direct, SQL Dumps Direct y muchas otras.

ExaGrid brinda a los MSP los mismos valores únicos que ofrece a otros usuarios finales, incluidas copias de seguridad rápidas, recuperaciones rápidas, costos de equipo de capital bajos, un modelo de pago según el crecimiento, seguridad integral, mantenimiento de alta calidad y soporte con costos predecibles, sólido soporte técnico y productos que simplemente funcionan.

Asimismo, ExaGrid recientemente anunció que la Versión 7.4.0 también incluye el lanzamiento de su función bloqueo de tiempo de retención (RTL) impulsado por IA: Auto Detect & Guard para todos los clientes de centros de datos y también los MSP . Auto Detect & Guard usa la IA para monitorear todas las eliminaciones operativas diarias por parte/cliente, se entrena/aprende y crea patrones. Si una solicitud de eliminación se sale del patrón, el equipo de TI de la organización recibe una alerta y ExaGrid extiende automáticamente la política de eliminación diferida para todas las partes/clientes a fin de que los datos del Nivel de Repositorio nunca se eliminen. Si la eliminación fue operativa, el equipo de TI puede desactivar la alerta y ExaGrid volverá a la política de eliminación diferida original.

“ExaGrid se compromete a ayudar a los MSP a cumplir con sus SLA para sus BaaS, DRaaS y clientes de centros de datos de TI tercerizados con nuestro almacenamiento de copias de seguridad líder en la industria que brinda un rendimiento más rápido de las copias de seguridad, restauraciones más rápidas, seguridad integral y recuperación de ransomware, con una fiabilidad sin igual”, manifestó Bill Andrews, presidente y director ejecutivo de ExaGrid. “Con esta versión nueva, nos complace ofrecer monitoreo por parte y nuestro bloqueo de tiempo de retención para la recuperación de ransomware basado en IA por parte/cliente. Los MSP que usan ExaGrid pueden tener la certeza de que los datos de sus clientes están bien protegidos y siempre listos para ser recuperados”.

