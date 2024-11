Exact Sciences se asocia con el actor y personalidad de TV, Carlos Ponce, para aumentar la concientización sobre la detección del cáncer de colon entre la comunidad hispana

El cáncer de colon es la tercera causa principal de muerte por cáncer entre hombres y mujeres hispanas, lo que resalta la necesidad urgente de la detección temprana1

MADISON, Wis.--(BUSINESS WIRE)--Exact Sciences, proveedor líder de pruebas de detección y diagnóstico del cáncer, se enorgullece de anunciar una nueva asociación con el galardonado actor hispano, personalidad televisiva y filántropo Carlos Ponce, como parte de sus esfuerzos para aumentar la concientización sobre el cáncer colorrectal, también conocido como cáncer de colon, y la importancia de la detección dentro de la comunidad hispana. Recientemente, la compañía lanzó una campaña de publicidad en español.









Ponce se enorgullece en usar su plataforma para crear concientización sobre el cáncer, especialmente de diferentes tipos de cáncer que tienen un impacto significativo en la comunidad hispana, como el cáncer de colon. “Como latinos, a veces no nos gusta hablar de temas relacionados con la salud. En parte porque queremos ser fuertes, somos orgullosos y no queremos preocupar ni agobiar a nuestras familias, y creo que en particular este es el caso para nosotros, como hombres latinos”, señaló el galardonado actor hispano, Ponce. “He aprendido en los últimos años que es nuestra responsabilidad hablar sobre los temas de salud con nuestros seres queridos. El conocimiento es poder, y conocer las opciones de pruebas disponibles para el cáncer de colon es una de las mejores formas de asegurarnos que estaremos presentes en la vida de nuestras familias, ahora y en el futuro”.

Si se encuentra en las primeras etapas, el cáncer de colon es tratable en alrededor del 90 % de las personas*, y aun así sigue siendo un problema de salud crítico dentro de la comunidad hispana.1 A pesar de las recomendaciones de la Sociedad Estadounidense del Cáncer de que todos los adultos con riesgo promedio de 45 años o más deben someterse a pruebas de detección de cáncer de colon, menos de la mitad (49 %) de los adultos hispanos elegibles se someten a pruebas de detección recomendadas.3,1 Esas cifras son incluso menores entre los adultos hispanos de 45 y 49 años.1

“El hecho más preocupante sobre el cáncer colorrectal en la comunidad hispana es el aumento en los casos entre personas menores de 50 años; la comunidad hispana tiene un mayor porcentaje de casos entre esta población más joven, que los blancos no hispanos”, dijo el Dr. Xavier Llor, MD, PhD, gastroenterólogo y especialista de Yale Medicine. “Aunque es prevenible, el cáncer colorrectal sigue siendo uno de los tipos de cáncer que menos se previenen. Los esfuerzos tempranos de detección y prevención son fundamentales y tienen el potencial de afectar los resultados. La detección debe comenzar a los 45 años si no hay antecedentes familiares cercanos de este tipo de cáncer”.

La asociación de Exact Sciences con Ponce ayudará a concientizar a los adultos hispanos sobre la importancia de la detección temprana mediante la realización de pruebas regulares de detección del cáncer de colon, con la prueba Cologuard® como una opción de prueba segura y efectiva que las personas pueden llevar a cabo en la comodidad y privacidad de su propio hogar, sin ninguna preparación especial y sin faltar al trabajo. La asociación compartirá contenido educativo en inglés y español, así como historias personales, y complementará la primera publicidad en español de Exact Sciences, que se presentó en septiembre.

“Nuestra asociación con Carlos Ponce refleja nuestro compromiso de ayudar a cubrir la brecha en la detección del cáncer de colon, especialmente en comunidades donde se necesitan recursos y educación personalizada”, dijo Jeremy Truxal, vicepresidente de comercialización en Exact Sciences. “A través de esta asociación, pretendemos llegar a más personas con información crucial sobre los beneficios de la detección temprana para ayudar a marcar una diferencia en los resultados de salud en la comunidad hispana”.

Al promover la concientización y proporcionar recursos educativos en español, incluyendo un sitio web en español, Exact Sciences y Carlos Ponce esperan aumentar las tasas de detección y, en última instancia, mejorar las tasas de sobrevivencia del cáncer de colon para la comunidad hispana.

Los adultos de 45 años o más, con riesgo promedio de cáncer colorrectal, pueden preguntarle a su médico si Cologuard es adecuado para ellos. Obtenga más información o solicite un kit en www.cologuard.com/prueba.

* Basado en la supervivencia a 5 años.

