Ex Miss EEUU, Cheslie Kryst, muere tras lanzarse de un rascacielos

La ex Miss EEUU, Cheslie Kryst murió tras lanzarse de un rascacielos en la ciudad de Nueva York en un aparente suicidio que es investigado por las autoridades.

El lamentable suceso se reportó cerca de las 7:30 de la mañana del domingo, de acuerdo al reporte telefónico del 911.

Aunque la muerte de Cheslie Kryst está bajo investigación se maneja que fue un suicidio por una nota que escribó antes de lanzarse al vacío.

Datos preliminares señalan que la reina de belleza se lanzó del piso 29 de un rascacielos y su cuerpo fue encontrado el domingo en horas de la mañana.

Se detalló que la ex Miss EEUU, quien también era abogada y ejercía esa profesión antes de incursionar en el Miss EEUU, dejó una nota suicida en la cual le deja todas sus posesiones a su madre.

“Con devastación y gran dolor, compartimos el fallecimiento de nuestra amada Cheslie Kryst”, informó la familia.

En el posteo publicado en las redes sociales, los seres queridos recordaron cómo la reina de belleza inspiró al mundo con su belleza y fuerza.

Hasta el momento se desconoce los motivos que llevaron a Cheslie de 30 años de edad a lanzarse del rascacielos.

La muerte de la joven abogada reabre el debate sobre la importancia de la salud mental, un tema que la ex Miss EEUU abordaba en los medios de comunicación.

“Hago todo lo posible para asegurarme de mantener en forma mi salud mental. Y lo más importante que he hecho es hablar con una consejera. Me resulta muy fácil hablar con ella, me da buenas estrategias, sobre todo si estoy triste, feliz o se me presenta un mes complicado”, dijo Cherlie en el 2019.