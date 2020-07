Ex Miss Colombia a quien le amputaron su pierna reaparece bailando

Dicen que en las dificultades se conoce el deseo de vivir de las personas. Es el caso de la ex Miss Colombia Daniela Álvarez, quien ha tomado con actitud positiva la amputación de su pie.

La exreina de belleza se ha convertido en un ejemplo de superación y es que ha anunciado que se someterá una cirugía bailando feliz aún sin tener su pierna izquierda.

“Debemos ser resilentes en la vida”, cita el posteo de un video en el que se ve a la ex Miss Colombia disfrutando del ritmo caribeño.

El video subido a Instagram detalla que será intervenida para extraer una masa del tamaño de una moneda de 200 pesos colombianos de su abdomen.

La filmación ha logrado tres millones de reproducciones y demuestra que en la vida gana quien tiene una mejor actitud.

OPERACIÓN

La ex Miss Colombia desde su operación de la amputación del pie ha estado activa en las redes sociales, por medio de su cuenta de Instagram.

“Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños”, dijo en una de sus publicaciones.

Daniel Álvarez, fue sometida el 9 de junio a una amputación de su pierna por una isquemia (ocurre cuando el el flujo sanguíneo al corazón se reduce, lo que impide que el músculo cardíaco reciba suficiente oxígeno).

El proceso inició en mayo, cuando la ex miss Colombia iba a ser sometida a una operación sencilla en el abdomen.

Fue esa operación que le provocó la tensión celular, disminuyen el flujo sanguíneo desde la parte de su ombligo hacia abajo, hasta mis pies.

“Esta isquemia específicamente no permitió que llegara sangre a mi pie izquierdo, eso llevó a mi cuarta cirugía donde me hicieron cuatro rajitas acá (en la pierna) para ayudar a mi pie, pero finalmente nunca logró llegar la sangre suficiente”, explicó la exreina de belleza.

PRÓTESIS

La ex Miss Colombia una vez que salió bien de la operación, tomó la decisión de utilizar una prótesis para mejorar su movilidad.

“Yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta y nadar, todas las cosas que me gustan”, dijo al anunciar a sus seguidores que volverá a bailar.

Calificó como un milagro es estar viva y poder compartir con la gente que la ama su historia de superación.