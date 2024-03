Ex ejecutivos de Twitter demandan a Elon Musk para el pago de indemnizaciones por despido

Un grupo de ex ejecutivos de Twitter ha presentado una demanda contra Elon Musk en busca de recuperar más de 128 millones de dólares en indemnizaciones que afirman no han sido pagadas desde la adquisición de la empresa por parte del magnate hace más de un año.

Entre los demandantes se encuentran nombres prominentes como Parag Agrawal, ex director ejecutivo de Twitter, Ned Segal, ex director financiero, Vijaya Gadde, ex directora legal, y Sean Edgett, ex asesor general, quienes fueron despedidos pocas horas después de que Musk asumiera el control de la empresa, ahora renombrada como X.

La demanda alega que Musk se negó a cumplir con los pagos de indemnización como un acto de “venganza” contra los ejecutivos, luego de verse obligado a completar la adquisición de 44 mil millones de dólares, un acuerdo que había intentado evitar durante meses.

Según los documentos presentados este lunes en el Tribunal Federal del Distrito Norte de California, Musk despidió a los ejecutivos sin motivo aparente y posteriormente inventó causas falsas para justificar sus acciones, sin proporcionar evidencia que respaldara sus afirmaciones.

Esta no es la primera vez que Musk y X se enfrentan a acciones legales relacionadas con la adquisición de Twitter. Una demanda anterior, presentada por un exlíder de recursos humanos de la empresa, busca una orden para que Musk y la compañía paguen indemnizaciones adicionales a ex empleados por una cantidad no inferior a 500 millones de dólares.

Además, Agrawal, Gadde y Segal han demandado anteriormente a Musk para recuperar más de 1 millón de dólares en honorarios legales adeudados, obteniendo un fallo a su favor por parte del Tribunal de la Cancillería de Delaware el año pasado.

La reciente demanda destaca una anécdota revelada en la biografía de Musk publicada por Walter Isaacson, en la cual se sugiere que Musk buscó deliberadamente evitar las obligaciones de indemnización, despidiendo a los ejecutivos justo antes de cerrar el acuerdo de adquisición.

Los ex ejecutivos argumentan que la aparente táctica de Musk para eludir las indemnizaciones viola las leyes laborales federales, ya que las razones citadas para los despidos no resisten el escrutinio y carecen de fundamentos sólidos.

La demanda busca no solo el pago de las indemnizaciones adeudadas, sino también intereses sobre los montos, así como una multa por el presunto incumplimiento de Musk de proporcionar los documentos legales requeridos asociados con los beneficios de los ejecutivos.