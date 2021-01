Ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, colabora en investigación contra el mandatario

Michael Cohen el ex abogado del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que testificará en contra el mandatario y su familia en relación con ‘malas conductas’ no especificadas.

“Me han pedido y he aceptado cooperar con varias agencias gubernamentales para dar testimonio sobre las malas conductas de Trump y su familia”, dijo Cohen a través de Twitter.

“Estoy haciendo esto en gran parte porque Trump y su familia han intentado, y afortunadamente fracasado, destruir la democracia de Estados Unidos”. agregó Cohen, quien fue abogado del presidente durante 10 años. Horas mas tarde Cohen tuiteó que “nadie está por encima de la ley”.

I have been asked and have agreed to cooperate with multiple government agencies to provide testimony on the wrongdoing by #Trump and the #TrumpFamily. I am doing this in large part as #Trump and family have tried, and thankfully failed, to destroy America’s democracy.

— Michael Cohen (@MichaelCohen212) January 9, 2021