Evo Morales regresa a su tierra tras un año de exilio

El expresidente de Bolivia destituido por medio de un golpe de Estados, Evo Morales, regresó este lunes a su tierra tras un año de exilio que lo obligó a permanecer en Argentina.

Morales, fue acusado de un fraude electoral que se desvirtuó con el contundente triunfo del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el proceso electoral y que permitió a Luis Arce llevar nuevamente al poder al partido del exgobernante.

El líder socialista salió de Bolivia el 12 de noviembre del 2019 por temor a ser asesinado en su tierra luego que los entes de seguridad perpetraran un golpe técnico que puso en peligro su vida y la estabilidad de la nación.

Evo, salió de Argentina en un acto masivo que fue dirigido por el presidente, Alberto Fernández. “Evo Morales, regrese a su patria, de la que nunca debió haber salido, ni ser maltratado como lo fue”, dijo.

Morales llegó a Bolivia horas después que Luis Arce asumiera la presidencia tras un gane de 55.1 por ciento de los votos y que confirmó la aceptación del MAS en el país suramericano.

“No dudaba que iba a volver, pero no estaba seguro que iba ser tan pronto, es algo histórico, algo inédito”, dijo el exmandatario al llegar a Bolivia y ser recibido por una gran multitud.

Su arribo fue en Villazón, donde un multitud lo esperaba y que fue el escenario perfecto para su primer discurso después del exilio. ‘Alguien me dijo: Evo, nos has abandonado… Si me quedaba tenía dos caminos: El cementerio o EEUU’, acotó Evo Morales ante la multitud que lo esperaba en su tierra.

Además agregó que con el gane de Luis Arce se anulan las dudas de un presunto fraude electoral. ‘No hubo fraude el año pasado’, afirmó recordando la complicidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su salida del poder.

Reiteró que el golpe en su contra fue apoyado, dirigido y financiado por los EEUU con el objetivo de frenar el proceso de cambio del país andino, quien ha tenido un retroceso económico considerable.

“Ahora nos toca cuidar a Lucho (Luis Arce) como presidente, cuidar nuestro proceso de cambio, la derecha no duerme, el imperio siempre está mirando nuestros recursos naturales; pero con esta experiencia, con más fuerza, ya se acabó el tiempo de llorar, ahora debemos organizarnos“, concluyó en su primer discurso en su tierra tras el exilio.