Evidation, fue seleccionada por Our Future Health como plataforma participante en el mayor programa británico de investigación sanitaria

SAN MATEO, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Evidation, la empresa que crea nuevas formas de medir y mejorar la salud en la vida cotidiana, anunció hoy una asociación histórica con Our Future Health, una iniciativa nacional de investigación sanitaria y colaboración entre el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), agencias de salud pública, organizaciones sin fines de lucro y empresas líderes en ciencias de la vida. Our Future Health desplegará la plataforma digital de compromiso y medición de la salud empresarial de Evidation para llevar a cabo un programa de investigación longitudinal plurianual de hasta cinco millones de participantes en todo el Reino Unido.





“Evidation y Our Future Health creen que un conocimiento profundo de las experiencias sanitarias cotidianas de las personas puede acelerar los descubrimientos que transformarán la salud”, declaró Christine Lemke, cofundadora y CEO de Evidation. “Juntos, con la participación de millones de voluntarios de todo el Reino Unido, haremos posible una investigación que permita avanzar hacia formas más inclusivas y eficaces de prevenir, detectar y tratar las enfermedades”.

“Our Future Health aspira a ser un recurso líder mundial en investigación sanitaria”, declaró el Dr. Raghib Ali OBE, director ejecutivo de Our Future Health. “Evidation cuenta con una amplia experiencia en la medición y caracterización de la salud en la vida cotidiana y en la participación de las personas a gran escala. Esto, combinado con su experiencia en el despliegue de grandes programas de investigación y participación y su compromiso compartido con los más altos estándares de protección de datos y privacidad de los usuarios, los convierte en el socio ideal para Our Future Health”.

Our Future Health reúne a cinco millones de personas para desarrollar nuevas formas de prevenir, detectar y tratar enfermedades. Para lograrlo, Our Future Health reclutará una cohorte diversa e inclusiva de personas de todo el Reino Unido que hayan aceptado participar. La población del programa representa casi el 10 % de la población adulta del Reino Unido, de más de 53 millones de personas. La tecnología de Evidation impulsará la experiencia digital, incluida una aplicación dirigida a los participantes y la infraestructura tecnológica, que hace posible esta enorme iniciativa de investigación. Esta nueva experiencia digital se desarrollará en los próximos meses.

La plataforma de Evidation es la capa tecnológica que impulsa la investigación sanitaria y los programas de participación de algunas de las principales organizaciones sanitarias del mundo. Evidation permite aprovechar los datos del mundo real, incluidos los datos de wearables y encuestas, para comprender en profundidad las experiencias sanitarias de forma rápida y longitudinal, en grandes poblaciones. Perfeccionada a lo largo de una década, la plataforma de medición y compromiso de Evidation ayuda a captar datos sanitarios de fuera de la clínica y recompensa a los participantes por realizar acciones saludables.

Acerca de Evidation

Evidation crea nuevas formas de medir y mejorar la salud en la vida cotidiana, haciendo posible una asistencia sanitaria proactiva, personalizada y verdaderamente centrada en el ser humano. Al conectar directamente con millones de personas, Evidation aprovecha los datos del mundo real para comprender en profundidad las experiencias sanitarias, de forma rápida y a escala. La plataforma de Evidation, centrada en la privacidad, mide la salud digital y utiliza la ciencia de los datos y el aprendizaje automático para traducir estos conocimientos cotidianos en orientaciones, tratamientos y herramientas de salud de gran impacto. Fundada en 2012, Evidation tiene su sede en California y cuenta con empleados en todo el mundo. Puede obtener más información en www.evidation.com.

Acerca de Our Future Health

Our Future Health es una colaboración entre los sectores público, privado y benéfico. Su objetivo es convertirse en el mayor programa de investigación sanitaria del Reino Unido, reuniendo a personas para desarrollar nuevas formas de prevenir, detectar y tratar enfermedades.

Our Future Health está comprometida con los más altos estándares, políticas y procesos que protegen la confidencialidad de los participantes, al tiempo que maximizan la oportunidad de ayudar a los investigadores a abordar enfermedades graves. Los datos de los participantes se desidentifican y se conservan de forma segura en entornos de investigación fiables que cumplen estrictos criterios de seguridad. Existe un proceso de acceso sólido y transparente para garantizar a los investigadores registrados un acceso adecuado a los datos y muestras de Our Future Health. Todos los investigadores se rigen por las mismas normas.

Our Future Health es miembro de la UK Health Data Research Alliance, la alianza independiente de las principales organizaciones sanitarias y de investigación que establece las mejores prácticas para el uso ético de los datos sanitarios del Reino Unido en la investigación a escala.

Our Future Health es una sociedad limitada por garantía registrada en Inglaterra y Gales (número 12212468) y una organización benéfica registrada en la Charity Commission for England and Wales (número 1189681) y en la OSCR, Scottish Charity Regulator (número SC050917).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

