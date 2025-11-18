Everest Group reconoce otra vez a Engageware como Major Contender en Conversational AI and AI Agents in Customer Experience Management (CXM) Products PEAK Matrix® Assessment

El reconocimiento destaca la presencia global en expansión de Engageware y su liderazgo en la interacción impulsada por lA para las industrias reguladas

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Engageware, la plataforma de interacción con el cliente impulsada por IA para industrias reguladas que más se usa a nivel mundial, anunció hoy que otra vez ha sido nombrada como Major Contender en Everest Group Conversational AI and AI Agents in Customer Experience Management (CXM) Products PEAK Matrix® Assessment 2025. El informe de investigación anual evalúa a los proveedores de IA conversacional global en cuanto a la visión, la capacidad y el impacto en el mercado. Engageware ya ha impulsado 1.000 millones de interacciones con IA y goza de la confianza de más de 600 organizaciones en todo el mundo, incluido el 25 % de los bancos, las empresas de telecomunicaciones y las compañías de gestión patrimonial más grandes de América.









“Engageware aporta un enfoque integral de la interacción digital al combinar el diseño conversacional, la orquestación de campañas y la asistencia con agente en vivo en todos los canales”, manifestó Sharang Sharma, vicepresidente de Everest Group. “Al enfocarse en la innovación centrada en el cliente, brinda experiencias omnicanal fluidas y automatización más inteligente para clientes y empleados. Con un asistente virtual unificado, análisis robusto e integraciones flexibles, Engageware ayuda a optimizar operaciones, mejorar la prestación de servicios y escalar la interacción. Sus puntos fuertes en iteraciones rápidas, incorporación colaborativa e implementación flexible han consolidado su posición como Major Contender en Everest Group’s Conversational AI and AI Agents in CXM Products PEAK Matrix® Assessment 2025”.

Engageware obtuvo reconocimiento por su liderazgo en industrias reguladas donde la interacción segura, adecuada y personalizada es fundamental. El enfoque de la empresa basado en el asesoramiento combina la experiencia humana con la inteligencia artificial para ofrecer resultados cuantificables. El informe destacó la incorporación colaborativa, la iteración rápida basada en la retroalimentación y las capacidades de orquestación unificadas de Engageware en todos los canales como fortalezas clave. La plataforma de Engageware, que se basa en agentes de IA, gestión del conocimiento y programación de citas, ahora aplica IA generativa en casos de uso avanzados de extremo a extremo tales como facturación inteligente, servicios de cuentas, gestión de ofertas inteligente, manejo de documentación y orquestación de flujos de trabajo de múltiples agentes.

La plataforma de Engageware, que procesa más de 300 millones de interacciones con los clientes por año, usa arquitectura de IA de próxima generación que coordina a los agentes de IA especializados de acuerdo con normas comerciales claras y normas de cumplimiento al combinar la detección avanzada de intenciones con poderosas capacidades generativas. Esto asegura que pueda entender las preguntas de los clientes de manera precisa y conducir conversaciones omnicanal naturales de extremo a extremo en cualquier canal de comunicación. La plataforma, creada con la premisa de respetar la privacidad, elimina de manera automática la información confidencial antes de procesarla, de ese modo, las empresas pueden implementar la IA con confianza a la vez que mantienen los más altos estándares en materia de seguridad y cumplimiento de los datos.

“Recibir el reconocimiento de Everest Group por segundo año consecutivo valida nuestro enfoque de combinar las avanzadas capacidades de IA agéntica con la gobernanza, confianza, seguridad y escala requeridas por las organizaciones reguladas más importantes”, manifestó Dan O’Malley, director ejecutivo de Engageware. “Nuestros clientes logran de manera constante reducciones de costos de dos dígitos, respuestas en menos de un segundo en momentos de máxima demanda y una mayor satisfacción del cliente (CSAT), impulsados por la automatización que gestiona transacciones de rutina de extremo a extremo y orquesta traspasos fluidos a los agentes cuando es necesario”.

Mientras que las expectativas de los clientes aumentan y las empresas enfrentan presiones por los costos cada vez mayores, Engageware ayuda a estas organizaciones a brindar interacción personalizada y confiable a escala. Everest Group destaca este cambio en la industria hacia los agentes digitales inteligentes impulsados por IA que resuelven problemas, completan tareas y recuerdan el contexto de los clientes. Engageware está a la vanguardia de esta transformación con una interacción omnicanal con los clientes a través de mensajes de texto, WhatsApp, voz y video, con poderosas capacidades de IA conversacional. Engageware permite que las empresas impulsen conversiones, fortalezcan la lealtad y brinden servicios personalizados a través de la IA generativa y agentes inteligentes.

Visite https://info.aivo.co/everest-report-es-2025 para obtener más información acerca de la inclusión de Engageware en Everest Group Conversational AI and AI Agents in Customer Experience Management (CXM) Products PEAK Matrix® Assessment 2025.

Acerca de Engageware

Engageware es un proveedor líder de soluciones de interacción con el cliente impulsadas por IA, que ayuda a las organizaciones a resolver las necesidades de los clientes desde el primer contacto y construir relaciones duraderas en momentos críticos. Basada en tres soluciones empresariales integradas —agendamiento de citas, gestión del conocimiento y Agentes de IA— su plataforma combina inteligencia artificial conversacional y generativa para automatizar consultas rutinarias, entregar información inmediata, optimizar la programación y conectar de forma fluida a los clientes con los recursos humanos adecuados cuando es necesario. En 2023, Engageware adquirió Aivo, pionera en IA conversacional, fortaleciendo sus capacidades de interacción digital y expandiendo su presencia global. Con la confianza de más de 600 clientes en los sectores de banca, servicios financieros, telecomunicaciones, retail, salud y educación, Engageware orquesta viajes inteligentes del cliente que reducen la fricción, mejoran la eficiencia operativa y elevan la satisfacción. Con sede en Tewksbury, Massachusetts, y operaciones en toda Latinoamérica, Engageware atiende a clientes en todo el mundo. Es una empresa de la cartera de Clearhaven Partners, firma de capital privado con sede en Boston especializada en inversiones en software y tecnología. Más información en https://engageware.com.

Descargo de responsabilidad

Los fragmentos con licencia de Everest Group’s PEAK Matrix® Reports, podrán ser usados por terceros con licencia para sus propias actividades de marketing y promoción y material promocional. Los fragmentos seleccionados de los informes Everest Group’s PEAK Matrix® reports no necesariamente brindan el contexto completo de nuestra investigación y análisis. La totalidad de las investigaciones y los análisis llevados a cabo por los analistas de Everest Group e incluidos en los informes Everest Group’s PEAK Matrix® reports son independientes y ninguna organización ha pagado ninguna tarifa para aparecer en ellos o influir en su posicionamiento. Para acceder a toda la investigación y obtener más información acerca de nuestra metodología, visite Everest Group PEAK Matrix® Reports.

Acerca de Everest Group

Everest Group es una empresa líder en investigación global que ayuda a los líderes empresariales a tomar decisiones con confianza. Los análisis Everest Group's PEAK Matrix® brindan el análisis y la información que las empresas necesitan para tomar decisiones de selección críticas sobre proveedores de servicios globales, ubicaciones y productos y soluciones dentro de varios segmentos de mercado. Del mismo modo, los proveedores de estos servicios, productos y soluciones recurren a la evaluación PEAK Matrix® para evaluar y calibrar sus ofertas en comparación con otras del sector o del mercado. Encontrará más información y contenidos detallados en www.everestgrp.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada.

