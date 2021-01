Everbridge se asocia con Atos, líder en transformación digital, para ampliar la adopción de la plataforma de gestión de eventos críticos (CEM) a nivel mundial

Esta asociación crea nuevas rutas de mercado para el líder internacional en CEM y ayuda a los clientes de Atos a mejorar su preparación para gestionar crisis naturales, digitales y ocasionadas por el hombre a nivel mundial





BURLINGTON, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), líder internacional en la gestión de eventos críticos (CEM), y Atos SE (CAC40: ATO), con sede en París y líder mundial en transformación digital y ciberseguridad con 110 000 empleados e ingresos anuales de 12 mil millones de EUR, han anunciado su asociación para promover la adopción de CEM a nivel mundial, brindando a Everbridge rutas de mercado adicionales.

Los clientes de Atos se beneficiarán de acceso ininterrumpido a las soluciones de gestión de eventos críticos de Everbridge, que les permitirán garantizar el funcionamiento continuado de sus empresas y la seguridad de sus organizaciones y empleados. Como líder en tecnología digital descarbonizada, Atos ofrece soluciones integrales personalizadas a industrias de 73 países, además de ser socio tecnológico para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

«Everbridge y sus soluciones de gestión de eventos críticos complementan la oferta de Atos de forma extraordinaria», señaló Robert Vassoyan, director general de Atos Unify. «Ya sea en entornos de seguridad pública u otros sectores, como sanidad, servicios públicos o fabricación, la plataforma CEM líder de Everbridge permite a los gobiernos y empresas gestionar con más eficacia que nunca las funciones de mando, control y comunicación con ciudadanos, empleados, clientes y socios. Estamos encantados con el valor que esta nueva asociación aportará a nuestros clientes. La gestión de eventos críticos sigue siendo un componente fundamental de los planes de preparación de directivos y líderes públicos, especialmente en esta época de incertidumbre».

Más de 5.400 clientes de todo el planeta confían en Everbridge para garantizar la seguridad de su personal y el funcionamiento de sus organizaciones en previsión de, o en medio de, eventos críticos. La plataforma CEM ayuda a organizaciones como Goldman Sachs, Olympus y Siemens a identificar y valorar la gravedad de los eventos; determinar su relevancia en el personal, los activos y las cadenas de suministro de una organización; automatizar las actuaciones para mitigar amenazas y llevar un seguimiento de los avances; y analizar el rendimiento para mejorar futuras respuestas. La solución de Everbridge aprovecha cientos de miles de elementos de información de riesgo, que se actualizan constantemente y se organizan en una visualización «de panel único», combinados con aprendizaje automático y automatización. Con una redundancia, escalabilidad y tiempo de actividad líderes en el sector, la plataforma de Everbridge llega a más de 650 millones de personas de más de 200 países y territorios.

Inicialmente, Everbridge anunció su labor conjunta con Atos Public Safety LLC en el marco de la adjudicación del contrato con el Estado de California para actualizar su anticuado sistema 9-1-1. Atos, que actúa como principal proveedor de servicios de red (PNSP) para la iniciativa, se asoció con Everbridge para ofrecer un sistema de envío de avisos y alertas común para todo el estado. Este esfuerzo supone un avance fundamental hacia la mejor preparación del estado para ayudar a quienes lo necesiten en caso de emergencias y desastres naturales.

«Nuestra colaboración con un líder en tecnología de vanguardia como Atos abre nuevas oportunidades a Everbridge para fomentar la adopción de nuestras soluciones de gestión de eventos críticos a nivel mundial», indicó David Meredith, director general de Everbridge. «La plataforma global de Everbridge ayudará a los clientes de Atos a prepararse ante eventos críticos y a mitigarlos, permitiéndoles minimizar las interrupciones y mantener las actividades que generan ingresos», añade.

Acerca de Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) es una compañía de software internacional que provee aplicaciones de software corporativos para automatizar y agilizar la respuesta operativa de las organizaciones ante eventos críticos con el fin de mantener a las personas a salvo y a los negocios en funcionamiento (Keep People Safe and Businesses Running™). Durante amenazas a la seguridad pública tales como situaciones de tirador activo, ataques terroristas o condiciones climáticas severas, al igual que durante eventos comerciales críticos, que incluyen apagones de TI, ataques cibernéticos y otros incidentes como retiradas de productos o interrupciones en la cadena de suministro, más de 5.400 clientes en todo el mundo confían en la Plataforma de Gestión de Eventos Críticos de la empresa para recabar y analizar de manera rápida y fiable información sobre la amenaza, localizar las personas en riesgo y asistencia para ayudar, automatizar la ejecución de procesos de comunicación predefinidos por medio de la entrega segura a más de 100 dispositivos diferentes y realizar el seguimiento de la ejecución de los planes de respuesta. Everbridge asiste a 8 de las 10 ciudades más grandes de EE. UU., a 9 de los 10 bancos de inversión más importantes con sede en EE. UU., a 47 de los 50 aeropuertos norteamericanos más concurridos, a 9 de las 10 principales empresas consultoras del mundo, a 8 de los 10 fabricantes de automóviles más importantes en todo el mundo, a 9 de los 10 mayores proveedores de asistencia sanitaria con sede en EE. UU. y a 7 de las 10 mayores empresas de tecnología del mundo. Everbridge tiene su sede en Boston con oficinas en 20 ciudades en todo el mundo. Más información en www.everbridge.com.

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” comprendidas en la definición de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de reforma de litigios sobre títulos privados de 1995, que incluye aunque no taxativamente, declaraciones referidas a la oportunidad y tendencias anticipadas de crecimiento para nuestras aplicaciones de comunicaciones críticas y seguridad empresarial y nuestro negocio en general, nuestras oportunidades de mercado, nuestras expectativas con relación a las ventas de nuestros productos, nuestro objetivo de mantener el liderazgo en el mercado y ampliar los mercados en los que competimos por clientes, y el impacto anticipado en resultados financieros. Estas declaraciones prospectivas se realizan en la fecha de este comunicado de prensa y están basadas en nuestras expectativas, estimados, pronósticos y proyecciones actuales, así como también en las creencias y suposiciones de la gerencia. Términos como “tener la expectativa”, “anticipar”, “debería”, “creer”, “previsión”, “proyección”, “objetivos”, “estimado”, “potencial”, “predecir”, “puede”, “podrá”, “podría”, “pretende”, variaciones de estos términos y sus formas negadas y expresiones similares tienen el fin de identificar estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales pueden incluir factores o circunstancias que están más allá de nuestro control. Nuestros resultados actuales pueden diferir sustancialmente de aquellos planteados o implícitos en declaraciones prospectivas por varios factores, que incluyen aunque no taxativamente, la habilidad de nuestros productos y servicios para alcanzar el desempeño esperado y satisfacer las expectativas de nuestros clientes; nuestra habilidad para integrar de manera exitosa negocios y activos que podamos adquirir; nuestra habilidad de atraer nuevos clientes y mantener e incrementar las ventas a clientes actuales; nuestra habilidad de incrementar las ventas de nuestra aplicación Mass Notification y/o la habilidad de incrementar las ventas de nuestras otras aplicaciones; desarrollos en el mercado de comunicaciones críticas dirigidas y contextualmente relevantes o el entorno normativo asociado; nuestras estimaciones de oportunidades de mercado y pronósticos de crecimiento podrían resultar imprecisos; en términos históricos no hemos sido rentables de manera uniforme y podríamos no lograr o mantener rentabilidad en el futuro; los largos e impredecible ciclos de ventas para nuevos clientes; la naturaleza de nuestro negocio nos expone a riesgos inherentes de responsabilidad; nuestra habilidad de atraer, integrar y retener personal capacitado; nuestra habilidad de integrar con éxito negocios y activos que podríamos adquirir; nuestra habilidad de mantener relaciones exitosas con nuestros socios de distribución y tecnología; nuestra habilidad de gestionar nuestro crecimiento de manera efectiva; nuestra habilidad de responder ante presiones competitivas; la responsabilidad potencial relacionada con la privacidad y seguridad de información personal identificable; nuestra habilidad de proteger nuestros derechos de propiedad intelectual y los otros riesgos detallados en nuestros factores de riesgo discutidos en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (“SEC”, por sus siglas en inglés), que incluyen aunque no taxativamente nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2019, presentado ante la SEC el 28 de febrero de 2020. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa representan nuestra opinión a la fecha de su publicación. No asumimos ninguna intención u obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea debido a nueva información, eventos futuros u otros motivos. Estas declaraciones prospectivas no deben ser consideradas como representativas de nuestros puntos de vista en ninguna fecha posterior a la de este comunicado de prensa.

Todos los productos de Everbridge son marcas registradas de Everbridge, Inc. en los EE.UU. y otros países. Todos los demás nombres de productos o empresas mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Everbridge:

Jeff Young



Relaciones con los medios



jeff.young@everbridge.com

781-859-4116

Joshua Young



Relaciones con inversores



joshua.young@everbridge.com

781-236-3695