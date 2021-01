Everbridge recibe una nueva patente de alerta pública que permite la distribución de contenidos en multidifusión 5G para su plataforma de alerta a la población de próxima generación en medio de la pandemia por la COVID-19

Se aprueba una nueva patente para las capacidades multimedia de alerta a la población de punto a punto, la 14ª de Everbridge en lo que se refiere a la alerta pública y más de 160 en total en toda su gama de productos, que pone de relieve la necesidad de emitir alertas mediante una combinación de 5G, difusión celular y multimedia

BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), líder mundial en gestión de eventos críticos (CEM), anunció hoy que la empresa recibió una nueva e importante patente relacionada con su sistema de alerta pública de clase mundial, que ya sirve a toda la población de 11 países de Europa, Asia, Oceanía, Oriente Medio, África y América. La patente se refiere a una plataforma con capacidad multimedia que proporciona tanto alertas de texto tradicionales mediante la difusión celular (CB) como contenido multimedia como audio, imágenes y vídeo mediante la distribución de contenido multidifusión (MCD).





La tecnología de multidifusión se basa en el 5G, el estándar inalámbrico emergente que se convertirá en la base de las redes móviles de próxima generación. La patente se entregó a raíz de la labor realizada en apoyo del proyecto 5G-Xcast, financiado por la Unión Europea (UE), que se centra en la incorporación de habilitadores de radiodifusión y comunicación multidifusión en 5G, de conformidad con las reglamentaciones locales y los lineamientos de privacidad.

“Una alerta de personas desaparecidas, por ejemplo, por lo general es una difusión celular de solo texto”, explicó Ajay Nigam, jefe de productos de Everbridge. “Ahora, además de enviar una descripción de la persona desaparecida, una multidifusión podría incluir una imagen de la persona, un vídeo de las autoridades de la zona que están buscando y audio para las personas con problemas de audición. Una alerta más robusta con abundante información podría ayudar a los primeros en responder a encontrar a la persona más rápido con la ayuda del público, y posiblemente salvar una vida”.

Como la plataforma más escalable de la industria, Everbridge proporciona el único sistema de alerta pública que combina la transmisión celular y las tecnologías de dirección, grupo y localización, multicanal. El sistema de alerta pública de Everbridge satisface y supera las necesidades de cualquier país, autoridad pública o región que busque una solución de alerta avanzada para proteger a sus ciudadanos y visitantes, una distinción crucial a la luz de la directiva de la Unión Europea que exige que los países miembros tengan un sistema de alerta para toda la población en funcionamiento para junio de 2022. En la actualidad, Everbridge presta apoyo a las alertas a toda la población en Australia, Grecia, Islandia, los Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Perú, Singapur y Suecia, así como a los despliegues en todas las provincias del Canadá y en varios estados de la India.

Everbridge aprovecha su plataforma CEM para ofrecer la solución de alerta a la población más utilizada en el mundo, que llega a más de 650 millones de personas en todas las regiones del planeta. La plataforma proporciona capacidades de gestión de eventos críticos a través de una amplia gama de amenazas, incluidos los desastres naturales, ciberataques, terrorismo y la actual pandemia por la COVID-19.

Acerca de Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) es una empresa de software global que proporciona aplicaciones de software empresarial que automatizan y aceleran la respuesta operativa de las organizaciones a eventos críticos para mantener la seguridad de las personas y las empresas Running™. Durante las amenazas a la seguridad pública, como situaciones de tiradores activos, ataques terroristas o condiciones climáticas severas, así como eventos empresariales críticos, incluidas las interrupciones de TI, ciberataques u otros incidentes como retiros de productos o interrupciones de la cadena de suministro, más de 5.400 clientes globales confían en la Plataforma de gestión de eventos críticos de la empresa para agregar y evaluar de forma rápida y confiable los datos de las amenazas, localizar a las personas en riesgo y a las personas responsables de actuar capaces de ayudar, automatizar la ejecución de procesos de comunicación predefinidos a través de la entrega segura a más de 100 dispositivos de comunicación diferentes, y rastrear el progreso en la ejecución de los planes de respuesta. Everbridge presta servicios a 8 de las 10 ciudades más grandes de los Estados Unidos, a 9 de los 10 bancos de inversión más grandes con sede en los Estados Unidos, a 47 de los 50 aeropuertos más concurridos de América del Norte, a 9 de las 10 empresas consultoras mundiales más grandes, a 8 de los 10 fabricantes de automóviles más grandes del mundo, a 9 de los 10 proveedores de servicios de salud más grandes con sede en los Estados Unidos y a 7 de las 10 empresas de tecnología más grandes del mundo. Everbridge tiene su sede en Boston con oficinas adicionales en 20 ciudades en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.everbridge.com

