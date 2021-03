La plataforma CEM integral de Everbridge puede desplegarse rápidamente de forma modular para dar soporte a cientos de casos de uso con un beneficio sobre la inversión positivo, entre los que se incluyen:





CEM para la seguridad de las personas y de la vida : cumplimiento del deber de asistencia a los clientes, empleados remotos y en el sitio, viajeros y trabajadores de campo.

CEM para las operaciones y la continuidad empresarial : mantenimiento de las empresas y los negocios en funcionamiento, más rápido

CEM para el riesgo de la cadena de suministro : gestión y optimización de las cadenas y rutas de suministro

CEM para la empresa inteligente : aceleración de la transformación digital mediante la automatización inteligente, la gestión segura del IoT, el big data y la analítica avanzada

CEM para un mundo digital: incidentes de TI y ciberseguridad – protección de la marca y la reputación de una organización al tiempo que se proporciona resilencia a los sistemas de TI en un mundo cada vez más virtual

BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–

Everbridge anuncia la ampliación de su plataforma SaaS de gestión de eventos críticos (CEM), líder en el sector, para ofrecer el conjunto integrado más completo de soluciones de resiliencia digital y física para organizaciones globales en el mundo pospandémico

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) ha anunciado hoy la ampliación de su sistema integral líder en el mercado y de su plataforma global de SaaS de gestión de eventos críticos (CEM), presentando el conjunto integrado más completo de soluciones de resiliencia digital y física para las organizaciones globales que se preparan para la “nueva normalidad” en el mundo pospandémico.

Al transformar digitalmente la forma en que las organizaciones gestionan, responden y mitigan una crisis, además de proteger los ingresos mejorando la eficiencia de los costes, la plataforma Critical Event Management (CEM) representa un conjunto de normas y mejores prácticas que los directores generales y los consejos de administración con visión de futuro están incorporando cada vez más en su forma de gobernar el riesgo operativo de los eventos imprevistos. El conjunto ampliado de soluciones de software CEM de Everbridge proporciona a las organizaciones el entorno operativo más completo e integral para adoptar un enfoque de circuito cerrado de ‘Assess, Locate, Act and Analyze’ (evaluación, localización, actuación y análisis) para gestionar los eventos críticos en un panorama de amenazas globales cada vez más volátil e incierto, al tiempo que ofrece un importante beneficio sobre la inversión (ROI en sus siglas en inglés) mediante un aumento de los ingresos y una reducción de los costes.

“Está claro, ahora más que nunca, que la comunicación continua, la colaboración y la supervisión exhaustiva de todos los activos -infraestructura, digital, sistemas y trabajadores- tienen un valor incalculable para la toma de decisiones y la mitigación de los costes financieros y humanos de los eventos inesperados”, señala un informe de marzo de 2021 titulado: Strategic Focus: Critical Event Management For EHS And Risk Management de Verdantix. “Las soluciones de gestión de eventos críticos (CEM) ayudan a las empresas a gestionar y responder eficazmente a estos eventos imprevistos, garantizando la resiliencia y salvando vidas”, continúa el informe.

En la actualidad, más de 5.600 empresas de todo el mundo confían en Everbridge para mantener la seguridad de su personal y el funcionamiento de sus organizaciones, con mayor rapidez. La plataforma CEM de Everbridge aprovecha más de 450 integraciones preexistentes y más de 25.000 fuentes de datos de riesgo para permitir a las organizaciones obtener claridad, actuar más rápidamente y mejorar los resultados. Entre los clientes de Everbridge se encuentran algunas de las mayores y más importantes empresas de sus respectivos sectores, entre las que se encuentran empresas de la lista Fortune 1000 como Bristol Myers Squibb, Cisco, CVS Health, Goldman Sachs, Tiffany & Co., Walgreens, y proveedores de seguros como Anthem, el gigante químico Dow y la empresa de electrónica de consumo Nokia, así como algunos de los principales gigantes tecnológicos de Silicon Valley, empresas de comercio electrónico mundial, servicios de retransmisión de medios de comunicación, proveedores de petróleo y gas natural, cadenas hoteleras y de hostelería, industria del automóvil, mensajería, tecnología aeroespacial y de defensa, viajes aéreos y grandes empresas de alquiler de coches.

“Cada organización tiene unas características operativas únicas -una combinación de tecnologías, ubicaciones físicas, cadenas de suministro, marcas y, sobre todo, personas- que cambian constantemente”, afirma Ajay Nigam, director de productos de Everbridge. “Con los crecientes desafíos y oportunidades asociados al futuro del trabajo, la Internet de las cosas (IoT), el big data y el 5G, Everbridge ofrece el conjunto más completo de soluciones de software para transformar digitalmente la forma en que las organizaciones pueden ayudar a salvar vidas y mantener sus operaciones físicas y digitales a través de una plataforma unificada, trazando la inteligencia de riesgos con herramientas automatizadas para gestionar el ciclo de vida completo de una crisis o interrupción”, añade Nigam.

Las soluciones CEM ampliadas de Everbridge incluyen:

CEM para la seguridad de las personas y de la vida, que es la solución de software más flexible, robusta y escalable para el deber de asistencia a fin de mantener la seguridad de las personas en cualquier parte del mundo. Everbridge constituye una parte fundamental de la estrategia de trabajo del futuro de una organización a medida que las empresas cambian al trabajo remoto y reimaginan los espacios de trabajo físicos. Everbridge apoya a las organizaciones con:

D eber asistencia para clientes, empleados a distancia y en el sitio, a los viajeros y a los trabajadores sobre el terreno

Compromiso y retención del personal

Gestión del riesgo de los viajes y protección de los equipos ejecutivos

Controles de recuperación y bienestar posteriores a la COVID-19

CEM para la continuidad del negocio y de las operaciones: garantizar la continuidad y la aceleración del negocio y de las operaciones. El papel cada vez más importante de las tecnologías de la información está obligando a las organizaciones a replantearse su enfoque de la gestión de las interrupciones imprevistas. Everbridge garantiza la continuidad del negocio con una visión operativa común y herramientas automatizadas para la gestión de:

Seguridad global

Operaciones empresariales

Gestión de inicidentes

Activación de crisis y asignación de tareas

CEM para el riesgo de la cadena de suministro: gestión y optimización de las cadenas y líneas de suministro. A medida que las cadenas de suministro se vuelven cada vez más complejas, los centros de fabricación, las líneas de distribución y las instalaciones de los clientes se enfrentan a mayores riesgos derivados de diversos tipos de eventos e interrupciones. Una pandemia mundial, la saturación de las líneas de distribución, las inclemencias del tiempo, la agitación política y los retrasos en el transporte pueden poner a las organizaciones en riesgo de sufrir interrupciones evitables, gastos urgentes y la incapacidad de satisfacer las expectativas, la demanda y los requisitos de servicio de los clientes. Everbridge permite a los profesionales de la seguridad y la cadena de suministro:

Identificar los proveedores, las interrupciones logísticas y las rutas óptimas.

Automatizar la identificación de amenazas

Automatizar la respuesta a las amenazas

Visualizar los riesgos de la cadena de suministro

CEM para la empresa inteligente: aceleración de la transformación digital mediante la automatización inteligente, la gestión segura de la IoT, el big data y la analítica avanzada. Con la capacidad del 5G de soportar un mínimo de un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado y con la previsión de que el número de dispositivos IoT se acerque a los 75.000millones de unidades para 2025, Everbridge permite a las organizaciones utilizar volúmenes masivos de datos electrónicos, especialmente en forma de sensores IoT, para transformar digitalmente la forma en que gestionan la seguridad y la protección de sus empleados, clientes, pacientes, primeros intervinientes, residentes y visitantes, así como la resiliencia de sus operaciones y cadena de suministro. La solución CEM para la empresa inteligente proporciona:

Centro de mando y capacidades de visualización

Seguridad integrada

Control de dispositivos IoT e integración de dispositivos ponibles

Gestión de alertas

CEM para un mundo digital: incidentes de TI y ciberseguridad: protección de la marca y la reputación de una organización al tiempo que se crea resilencia para los sistemas de TI en un mundo virtual cada vez más complejo. Para las empresas, el aumento espectacular del uso de los servicios digitales ha creado nuevas oportunidades, pero también nuevas vulnerabilidades y amenazas sin precedentes. La solución CEM de Everbridge para un mundo digital proporciona:

Gestión de incidentes graves

Gestión de las interrupciones de las aplicaciones e infraestructuras

Ciberseguridad

Operaciones de seguridad informática

Según el informe de Forrester “The Total Economic Impact™ of Everbridge CEM Platform: Cost Savings and Business Benefits Enabled by a CEM Platform” (con el suplemento COVID-19, fechado en marzo de 2021), para una empresa multinacional multimillonaria que realiza un análisis de flujo de caja (estimaciones ajustadas al riesgo), el periodo de recuperación de la inversión para desplegar una plataforma es de aproximadamente tres meses. El informe también afirma que “todos los ejecutivos entrevistados señalaron a Forrester que Everbridge les ayudó a continuar con las operaciones comerciales y a mantener los ingresos durante los eventos críticos”.

El papel que desempeñan las soluciones de gestión de eventos críticos se debatirá en detalle en la el Simposio virtual de primavera de 2021 “COVID-19: Road to Recovery (R2R)” de Everbridge, que tendrá lugar los días 26 y 27 de mayo. Everbridge también ha anunciado que el 42º presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, será el orador principal del simposio y hablará sobre las estrategias de resistencia y las mejores prácticas mientras las empresas, los gobiernos y las economías de todo el mundo buscan formas de recuperarse y volver a la normalidad ante la pandemia de coronavirus. Haga clic aquí para obtener más información e inscribirse en el evento.

Acerca de Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) es una compañía de software internacional que provee aplicaciones de software corporativos para automatizar y agilizar la respuesta operativa de las organizaciones ante eventos críticos con el fin de mantener a las personas a salvo y a los negocios en funcionamiento (Keep People Safe and Businesses Running™). Durante amenazas a la seguridad pública tales como situaciones de tirador activo, ataques terroristas o condiciones climáticas severas, al igual que durante eventos comerciales críticos, que incluyen apagones de TI, ataques cibernéticos y otros incidentes como retiradas de productos o interrupciones en la cadena de suministro, más de 5.600 clientes en todo el mundo confían en la Plataforma de Gestión de Eventos Críticos de la empresa para recabar y analizar de manera rápida y fiable información sobre la amenaza, localizar las personas en riesgo y asistencia para ayudar, automatizar la ejecución de procesos de comunicación predefinidos por medio de la entrega segura a más de 100 modalidades de comunicación diferentes y realizar el seguimiento de la ejecución de los planes de respuesta. Everbridge asiste a 8 de las 10 ciudades más grandes de EE. UU., a 9 de los 10 bancos de inversión más importantes con sede en EE. UU., a 47 de los 50 aeropuertos norteamericanos más concurridos, a 9 de las 10 principales empresas consultoras del mundo, a 8 de los 10 fabricantes de automóviles más importantes en todo el mundo, a 9 de los 10 mayores proveedores de asistencia sanitaria con sede en EE. UU. y a 7 de las 10 mayores empresas de tecnología del mundo. Everbridge tiene su sede en Boston con oficinas en 20 ciudades en todo el mundo. Más información en www.everbridge.com

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” comprendidas en la definición de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de reforma de litigios sobre títulos privados de 1995, que incluye aunque no taxativamente, declaraciones referidas a la oportunidad y tendencias anticipadas de crecimiento para nuestras aplicaciones de comunicaciones críticas y seguridad empresarial y nuestro negocio en general, nuestras oportunidades de mercado, nuestras expectativas con relación a las ventas de nuestros productos, nuestro objetivo de mantener el liderazgo en el mercado y ampliar los mercados en los que competimos por clientes, y el impacto anticipado en resultados financieros. Estas declaraciones prospectivas se realizan en la fecha de este comunicado de prensa y están basadas en nuestras expectativas, estimados, pronósticos y proyecciones actuales, así como también en las creencias y suposiciones de la gerencia. Términos como “tener la expectativa”, “anticipar”, “debería”, “creer”, “previsión”, “proyección”, “objetivos”, “estimado”, “potencial”, “predecir”, “puede”, “podrá”, “podría”, “pretende”, variaciones de estos términos y sus formas negadas y expresiones similares tienen el fin de identificar estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales pueden incluir factores o circunstancias que están más allá de nuestro control. Nuestros resultados actuales pueden diferir sustancialmente de aquellos planteados o implícitos en declaraciones prospectivas por varios factores, que incluyen aunque no taxativamente, la habilidad de nuestros productos y servicios para alcanzar el desempeño esperado y satisfacer las expectativas de nuestros clientes; nuestra habilidad para integrar de manera exitosa negocios y activos que podamos adquirir; nuestra habilidad de atraer nuevos clientes y mantener e incrementar las ventas a clientes actuales; nuestra habilidad de incrementar las ventas de nuestra aplicación Mass Notification y/o la habilidad de incrementar las ventas de nuestras otras aplicaciones; desarrollos en el mercado de comunicaciones críticas dirigidas y contextualmente relevantes o el entorno normativo asociado; nuestras estimaciones de oportunidades de mercado y pronósticos de crecimiento podrían resultar imprecisos; en términos históricos no hemos sido rentables de manera uniforme y podríamos no lograr o mantener rentabilidad en el futuro; los largos e impredecible ciclos de ventas para nuevos clientes; la naturaleza de nuestro negocio nos expone a riesgos inherentes de responsabilidad; nuestra habilidad de atraer, integrar y retener personal capacitado; nuestra habilidad de integrar con éxito negocios y activos que podríamos adquirir; nuestra habilidad de mantener relaciones exitosas con nuestros socios de distribución y tecnología; nuestra habilidad de gestionar nuestro crecimiento de manera efectiva; nuestra habilidad de responder ante presiones competitivas; la responsabilidad potencial relacionada con la privacidad y seguridad de información personal identificable; nuestra habilidad de proteger nuestros derechos de propiedad intelectual y los otros riesgos detallados en nuestros factores de riesgo discutidos en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (“SEC”, por sus siglas en inglés), que incluyen aunque no taxativamente nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2020, presentado ante la SEC el 26 de febrero de 2021. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa representan nuestra opinión a la fecha de su publicación. No asumimos ninguna intención u obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea debido a nueva información, eventos futuros u otros motivos. Estas declaraciones prospectivas no deben ser consideradas como representativas de nuestros puntos de vista en ninguna fecha posterior a la de este comunicado de prensa.

Todos los productos de Everbridge son marcas registradas de Everbridge, Inc. en los EE.UU. y otros países. Todos los demás nombres de productos o empresas mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

