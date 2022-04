Evaxion utilizará la plataforma ImmunoID NeXT® de Personalis para evaluar la eficacia de su terapia combinada para el tratamiento del melanoma avanzado

MENLO PARK, California, y COPENHAGUE, Dinamarca–(BUSINESS WIRE)–Evaxion Biotech A/S (Nasdaq: EVAX) y Personalis (Nasdaq: PSNL) han anunciado hoy que Evaxion prevé implementar la plataforma ImmunoID NeXT de Personalis en un ensayo de fase IIb diseñado para evaluar la eficacia y seguridad de la inmunoterapia personalizada contra el cáncer EVX-01 de Evaxion. El estudio implica el uso combinado de EVX-01, una inmunoterapia dirigida contra neoepítopos basada en la tecnología patentada PIONEER® AI de Evaxion, y KEYTRUDA® (pembrolizumab) para el tratamiento de pacientes con melanoma metastásico.

“Creemos haber descubierto el secreto para activar eficazmente la respuesta del sistema inmunitario para combatir el cáncer. Nuestra herramienta basada en la inteligencia artificial, denominada PIONEER, nos permite predecir con precisión los neoepítopos más potentes, es decir, las mutaciones cancerígenas significativas, en el paciente. A continuación, entrenamos al sistema inmunitario para que actúe únicamente contra estas mutaciones específicas y nada más. De esta forma se pueden administrar terapias más específicas que las opciones de tratamiento disponibles actualmente, que son el estándar de atención”, explica Lars Wegner, CEO de Evaxion. “Estamos encantados de poder dar este siguiente paso fundamental en colaboración con Personalis dando el pistoletazo de salida al estudio de fase IIb que podría acercarnos a hacer realidad nuestra aspiración de salvar la vida de los pacientes mediante nuestra inmunoterapia basada en IA”, añade.

“A lo largo de la última década, han surgido una serie de fármacos basados en el descubrimiento del papel clave que desempeña el sistema inmunitario en la lucha contra el cáncer. Sin embargo, el desarrollo de nuevas terapias se ha visto obstaculizado por la incertidumbre acerca de la interacción exacta que se produce entre el cáncer y el sistema inmunitario”, afirma John West, CEO y cofundador de Personalis. “ImmunoID NeXT proporciona un amplio conjunto de conocimientos sobre la biología y la inmunología del cáncer. Nuestra colaboración con Evaxion podría permitirnos comprender mejor cómo las terapias combinadas pueden mejorar los resultados de los pacientes, allanando el camino para que las herramientas de diagnóstico complementarias identifiquen biomarcadores relevantes”, prosigue.

ImmunoID NeXT® es capaz de proporcionar una visión multidimensional completa, a partir de una sola muestra, tanto del tumor como de su microentorno inmunitario. La plataforma consolida múltiples análisis de biomarcadores en uno solo, incluido el análisis avanzado de los mecanismos de escape de las células cancerosas, la tipificación de antígenos leucocitarios humanos y la pérdida de heterocigosidad, la inestabilidad de microsatélites, los perfiles de expresión génica, los repertorios de receptores de linfocitos T y B y la cuantificación de células inmunitarias. ImmunoID NeXT ofrece una plataforma totalmente integrada para el descubrimiento, desde las pruebas traslacionales hasta los diagnósticos complementarios.

Acerca de Evaxion

Evaxion Biotech A/S ha creado la plataforma de fase clínica AI-immunology™ que descodifica el sistema inmunitario humano para el descubrimiento y desarrollo de inmunoterapias innovadoras para el tratamiento del cáncer, las enfermedades bacterianas y las infecciones víricas. Aprovechando su tecnología central de inmunología de IA, patentada y escalable, Evaxion está desarrollando una amplia cartera de nuevos productos candidatos que actualmente incluye tres inmunoterapias contra el cáncer específicas para pacientes.

Acerca de Personalis

Personalis, Inc. es líder en genómica del cáncer para habilitar la nueva generación de diagnósticos y terapias de precisión contra el cáncer. La plataforma Personalis NeXT Platform® está diseñada para adaptarse al complejo conocimiento en evolución del cáncer y ofrece a los clientes y clínicos biofarmacéuticos información sobre todos los aproximadamente 20 000 genes humanos, así como el sistema inmunitario, de una única muestra de tejido. Para permitir la secuenciación oncológica y de poblaciones, el Clinical Laboratory de Personalis está centrado en la precisión clínica, la calidad, el big data, la escala y la eficiencia. El laboratorio cumple con las GxP, así como con la certificación de las modificaciones de mejora de laboratorios clínicos de 1988 y la del College of American Pathologists. Para más información, visite el sitio web de Personalis y siga a Personalis en LinkedIn y Twitter.

