Eva Longoria amplía colaboración con la red de podcasts My Cultura de iHeartMedia y Hyphenate Media Group será accionista

Longoria y Hyphenate producirán nueva serie de podcasts originales

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--My Cultura, la red de podcasts de iHeartMedia que se dedica a darle visibilidad a las voces y las historias latinas, ha anunciado hoy que ampliarán sustancialmente su colaboración con la actriz galardonada, productora, directora y filántropa Eva Longoria. Hyphenate Media Group, el estudio que fundó ella conjuntamente con el líder del sector Cris Abrego, quien ejerce el cargo de director ejecutivo del grupo, ha adquirido una participación accionarial en My Cultura y además, estará representado en su consejo asesor. En el marco del nuevo acuerdo, Hyphenate y Longoria producirán una serie de podcasts nuevos y originales con My Cultura de iHeartMedia.





"La narración de historias moldea cómo nos vemos y cómo nos ve el mundo; en ese sentido, hacer podcasts es una de las formas más íntimas, accesibles y potentes para conectarse con el público y compartir conversaciones significativas y auténticas", explicó al respecto Longoria. "Nunca ha habido un momento más urgente para elevar las voces y el talento que tenemos los latinos. Gracias a esta asociación entre Hyphenate y My Cultura de iHeart, vamos a construir una plataforma más grande para contar historias que reflejen la riqueza y la complejidad de nuestra comunidad".

La próxima programación emitirá la continuación del podcast insignia de Longoria, "Hungry for History", que presenta ella junto a la historiadora culinaria Maite Gómez Rejón. Pronto se publicará más información sobre los próximos programas.

"El podcast es una dimensión natural del tipo de propiedad intelectual en la que elegimos invertir en Hyphenate: premium, liderada por creadores, con base en el talento y diseñada para poder usarse en distintas plataformas", señaló Abrego. "iHeart tiene un alcance y una ambición sin igual y por eso, son un socio ideal a medida que nos expandimos en el sector del audio y construimos una lista diseñada para darle forma al panorama cultural y comercial del futuro".

Esta nueva asociación se concreta en el marco del cuarto aniversario My Cultura. Desde su lanzamiento en mayo de 2021, en colaboración con Enrique Santos, quien es la personalidad radiofónica más popular de iHeartMedia y presidente y director creativo de iHeartLatino, la red ha experimentado un crecimiento constante, con un aumento del 48 % en las descargas y del 59 % en los oyentes con respecto al año anterior. Longoria y Hyphenate se suman al actor, productor, empresario y activista Wilmer Valderrama (NCIS, Encanto, That '70s Show), quien en septiembre de 2024 amplió sus funciones y se convirtió en accionista de My Cultura. La tasa de crecimiento de los hispanoamericanos que escuchan podcasts mensualmente es casi tres veces más rápida que la de la población estadounidense: un 43 % de los hispanoamericanos escuchan podcasts mensualmente, lo que supone un aumento del 79 % con respecto a hace cinco años, según Edison Research.

"Para nosotros es un honor celebrar nuestro cuarto aniversario dándole la bienvenida a Hyphenate Media Group como accionista de la red de podcasts My Cultura de iHeart y comprometiéndonos con una nueva lista de podcasts seleccionados en colaboración con Eva Longoria", manifestó Santos. "Eva aporta un profundo compromiso con la narración auténtica y su visión coincide perfectamente con la misión de My Cultura de crear contenido innovador que sea relevante para el público de todo el mundo. Lleva mucho tiempo siendo una defensora acérrima de las voces latinas y su trabajo tanto delante como detrás de la cámara ha elevado nuestra cultura de forma significativa y duradera. Su liderazgo sigue abriendo puertas y cambiando narrativas y eso la convierte en una verdadera fuerza de representación".

Longoria se incorporó por primera vez a la familia My Cultura en 2022 para lanzar una serie de podcasts originales, entre ellos, "Hungry for History" y " Connections with Eva Longoria", una serie sin guión en la que Longoria y sus invitados tratan temas complejos con conversaciones significativas. Además, la red de podcasts My Cultura cuenta con más de 55 podcasts, entre los que se destacan las series de éxito "Chiquis and Chill", "Princess of South Beach", "Wrestling with Freddie", "Sacred Scandal", "Radio Ambulante", "Magical Rewind", "He Said, Ella Dijo with Eric Winter and Roselyn Sanchez", "Enrique Santos Podcast", "You vs You with Lex Borrero" y muchas más.

Los oyentes pueden escuchar todos los programas de My Cultura en la aplicación iHeartRadio y en cualquier lugar donde estén los podcasts. Consulte la lista completa de podcasts aquí.

Acerca de Eva Longoria

Con una trayectoria ininterrumpida de más de 20 años en Hollywood, Eva Longoria se ha consolidado como una figura imprescindible en la industria, reconocida por su trabajo tanto delante como detrás de las cámaras. En este momento, ella participa en la aclamada serie culinaria original de CNN, Eva Longoria: Searching for Spain, que produjo en el marco de la creciente lista de contenidos originales de su empresa Hyphenate Media Group. Otros de sus trabajos recientes son Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip de Disney+, Apple TV+’s Land of Women y Only Murders in the Building de Hulu, por la que recientemente ha ganado un premio SAG a la mejor interpretación de reparto en una serie de comedia. Longoria se encuentra actualmente en la producción de Eva Longoria: Searching for France, que se estrenará en 2026. Entre otros créditos de la actriz se destacan Eva Longoria: Searching for Mexico , Overboard , Dora and the Lost City of Gold, Grand Hotel, Devious Maids y Telenovela. Además de su trabajo delante de la cámara, Longoria también dirigió Flamin’ Hot, que se convirtió inmediatamente en la película de streaming más vista de Searchlight Pictures. Próximamente, también podremos verla en The Pickup y Oh. What. Fun, de Amazon MGM, y en la película independiente con temática navideña de Gurinder Chadha, Christmas Karma. En el ámbito de los programas sin guión, Eva será la productora ejecutiva de una serie documental sobre el equipo de fútbol mexicano tan querido, Club Necaxa, junto con Ryan Reynolds y Rob McElhenney, que se estrenará en FX este verano y Eva también tiene una participación en el equipo.

Aclamada mundialmente por su amplia trayectoria, Longoria fundó la productora UnbeliEVAble Entertainment en 2005, poco después de su éxito resonante en la pantalla con Desperate Housewives. La empresa es muy prolífica y está detrás de muchos éxitos memorables, entre ellos Grand Hotel de ABC, Telenovela de NBC, el documental de Netflix nominado a los premios Emmy, Reversing Roe y el original de CNN, Eva Longoria: Searching for Mexico. En 2023, cofundó Hyphenate Media Group y en la actualidad es su cofundadora junto con el veterano de la industria, Cris Abrego. Longoria es directora creativa y determina la visión de la rica lista de originales del estudio, al tiempo que se encarga de brindar un liderazgo extraordinario en todas sus marcas e inversiones. En los inicios de Hyphenate Media Group, Longoria invirtió todos los activos y la propiedad intelectual de UnbeliEVAble Entertainment en la nueva empresa, lo cual contribuyó a impulsar la lista de producciones originales de Hyphenate´.

Por otro lado, Longoria es filántropa y activista incansable, que siempre le ha prestado su voz a las causas que la apasionan. En 2024, fue galardonada con el premio Bezos Courage & Civility Award por su larga trayectoria en la defensa del avance de la comunidad latina como narradora, activista y empresaria. Desde entonces, ha utilizado los fondos para impulsar el trabajo de la Fundación Eva Longoria (ELF) con el fin de promover soluciones innovadoras que promuevan las oportunidades económicas, la participación cívica y la influencia cultural. Durante más de una década de trabajo, la ELF ha ayudado a más de 30.000 latinas a liberar su potencial para mejorar su vida y las de sus comunidades. Asimismo, es inversora y asesora de Siete Foods, que recientemente se vendió a PepsiCo por 1200 millones de dólares y es propietaria de la empresa exitosa de tequila de lujo Casa Del Sol, además de ser embajadora mundial de L'Oreal Paris desde hace 20 años.

Acerca de Hyphenate Media Group

Hyphenate Media Group es un estudio de contenidos premium y un holding de medios de comunicación fundado conjuntamente por el veterano del sector y empresario Cris, Abrego (director ejecutivo) y la directora, productora y empresaria galardonada Eva Longoria (directora creativa). Hyphenate, una empresa pionera en televisión, desarrolla y produce contenido de propiedad intelectual dirigido por creadores que abarcan formatos con y sin guión, con hincapié en la narración audaz y convincente diseñada para socios de streaming, cable y redes premium. Además de su lista de producciones originales, Hyphenate invierte estratégicamente en empresas y contenido dirigido por creadores, ampliando su crecimiento a través del capital, el desarrollo empresarial y la infraestructura proporcionada por el equipo directivo central de Hyphenate. Por otro lado, la empresa está ampliando proyectos selectos en los sectores del cine, el audio y lo digital, creando un enfoque de 360 grados para el desarrollo de contenido que maximiza el alcance de la audiencia global y el valor a largo plazo de la propiedad intelectual. Para promover su propia función de estudio, Hyphenate adquirió la cartera completa de UnbeliEVAble Entertainment, el sello de producción fundado por Longoria en 2005. La cartera de contenido de Hyphenate abarca Land of Women (Apple TV+) y Eva Longoria: Searching for Spain (CNN). Entre los próximos estrenos se destacan Eva Longoria: Searching for France (CNN), Necaxa (FX) y la película Fifth Wheel (Netflix).

Acerca de iHeartMedia, Inc.

iHeartMedia, Inc. [Nasdaq: IHRT] es la empresa líder en medios de comunicación audiovisuales en Estados Unidos: un 90 % de los estadounidenses escuchan la radio de iHeart todos los meses. Solo los activos de radio de iHeart tienen una audiencia mayor en Estados Unidos que cualquier otro medio de comunicación, el doble que la siguiente empresa de radio más grande y más de cuatro veces la audiencia con publicidad del mayor servicio de audio exclusivamente digital. iHeart es el mayor editor de podcasts según Podtrac, con más descargas que los dos siguientes editores de podcasts juntos, cuenta con los eventos en directo más reconocidos de todos los géneros musicales, tiene la mayor presencia social entre los reproductores de audio, con siete veces más seguidores que la siguiente marca de medios de comunicación de audio y es la única solución de tecnología publicitaria de audio totalmente integrada en emisiones, streaming y podcasts. La empresa continuará aprovechando su fuerte conexión con la audiencia y su alcance sin igual entre los consumidores para crear nuevas plataformas, productos y servicios. Visite iHeartMedia.com para saber más sobre la empresa.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Angel Aristone para iHeartMedia



AngelAristone@iheartmedia.com

Nicole Marostica para Hyphenate Media Group



nmarostica@hyphenatemediagroup.com