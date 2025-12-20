Europa y Londres desisten de su intención de usar los activos rusos 

El gobierno del Reino Unido ha descartado el uso de activos rusos congelados como herramienta de presión política o financiera contra Rusia.

Esta decisión, comunicada oficialmente desde Londres, surge tras el intenso debate global por la posibilidad de emplear esos fondos bloqueados para brindar apoyo adicional a Ucrania o como mecanismo de sanción.

Las autoridades británicas destacaron que cualquier acción de este tipo podría sentar precedentes legales y económicos preocupantes para el sistema financiero internacional.

En el contexto de las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania, varios países occidentales han discutido opciones para aprovechar estos activos rusos, estimados en miles de millones de dólares, retenidos en bancos extranjeros.

La postura británica y el debate global sobre los fondos rusos

En los últimos meses, la comunidad internacional ha estudiado alternativas para utilizar activos rusos congelados y aumentar la presión sobre Moscú.

Mientras países como Estados Unidos exploran marcos legales para estos fines, el Reino Unido prefiere mantener una estrategia cautelosa, priorizando el respeto al derecho internacional y evitando riesgos para la confianza en su sistema bancario.

Organizaciones y expertos del área, como el Fondo Monetario Internacional advierten que decisiones unilaterales en torno a estos activos podrían desestabilizar mercados y sentar un precedente delicado.

Por su parte, medios locales recalcan que Londres seguirá coordinando con sus aliados y revisando periódicamente su política de sanciones, pero sin optar por el uso directo de activos congelados.