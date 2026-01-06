Europa se pone a favor de Groenlandia ante las amenazas de Trump 

Los líderes europeos apoyan a Groenlandia y reafirmaron este lunes que solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir el futuro político de este vasto territorio autónomo.

La declaración conjunta se dio en medio de una renovada presión estadounidense, que vuelve a poner sobre la mesa los intereses estratégicos en el Ártico y la posibilidad de influir sobre la soberanía de Groenlandia.

Durante un encuentro de alto nivel en Bruselas, representantes de la Unión Europea y países nórdicos manifestaron su respaldo a la integridad territorial de Groenlandia.

El mensaje fue claro: cualquier cambio en el estatus político de la isla debe ser acordado únicamente entre Dinamarca y Groenlandia, sin injerencias externas.

Tensiones entre Washington y el Ártico reavivan debate sobre soberanía

Estados Unidos ha mostrado creciente interés en Groenlandia debido a su ubicación estratégica y a los recursos naturales presentes en la región del Ártico.

Este interés no es nuevo, pero se ha intensificado en años recientes por temas geopolíticos y medioambientales. En 2019, el expresidente Donald Trump propuso incluso comprar Groenlandia a Dinamarca, lo que generó polémica internacional.

Para la Unión Europea, el caso de Groenlandia sienta un precedente en cuanto al respeto por la autodeterminación de los territorios y la no intervención en asuntos internos.

En la declaración conjunta se subraya la importancia de velar por los derechos de los pueblos originarios y por la estabilidad política del Ártico.

En el contexto latinoamericano, diversos países han vivido procesos similares de presión externa sobre sus recursos y territorios. El respaldo de la UE a Groenlandia puede servir como referencia para debates sobre soberanía y autodeterminación en otras partes del mundo.