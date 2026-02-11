Europa prestará 90 mil millones de dólares a Ucrania para fortalecer su defensa militar 

La Unión Europea anunció la aprobación de un préstamo extraordinario de 90.000 millones de dólares destinado a fortalecer la defensa de Ucrania.

La medida, según informó el bloque, representa el mayor respaldo financiero en materia de seguridad desde el inicio del conflicto ruso-ucraniano, y subraya el compromiso europeo con la soberanía y la integridad territorial ucraniana.

La decisión, alcanzada tras intensas negociaciones, busca proveer a Ucrania de los recursos necesarios para sostener su capacidad militar y afrontar los retos derivados de la invasión rusa.

Los fondos permitirán la adquisición de equipamiento, munición y el mantenimiento de infraestructuras críticas.

Tanto el presidente del Consejo Europeo como representantes de la Comisión declararon que este préstamo es una respuesta directa a la intensificación de los ataques por parte de Rusia durante el invierno.

La votación resultó en 458 votos a favor, 140 en contra y 44 abstenciones. Este préstamo, correspondiente al período 2026-2027, se financiará mediante la emisión de deuda de la Unión Europea en los mercados financieros.

Los intereses, que ascienden a aproximadamente 3,000 millones de euros anuales, se cubrirán con el presupuesto de la UE.