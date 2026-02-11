Ucrania

Europa prestará 90 mil millones de dólares a Ucrania para fortalecer su defensa militar 

¡Deuda histórica! La deuda del pueblo ucraniano representa intereses de 3,000 millones de dólares anuales. 

  • Jacqueline Alvarenga | 11-02-2026.1:33 pm.

La Unión Europea anunció la aprobación de un préstamo extraordinario de 90.000 millones de dólares destinado a fortalecer la defensa de Ucrania.

La medida, según informó el bloque, representa el mayor respaldo financiero en materia de seguridad desde el inicio del conflicto ruso-ucraniano, y subraya el compromiso europeo con la soberanía y la integridad territorial ucraniana.

La decisión, alcanzada tras intensas negociaciones, busca proveer a Ucrania de los recursos necesarios para sostener su capacidad militar y afrontar los retos derivados de la invasión rusa.

Los fondos permitirán la adquisición de equipamiento, munición y el mantenimiento de infraestructuras críticas.

Tanto el presidente del Consejo Europeo como representantes de la Comisión declararon que este préstamo es una respuesta directa a la intensificación de los ataques por parte de Rusia durante el invierno.

La votación resultó en 458 votos a favor, 140 en contra y 44 abstenciones. Este préstamo, correspondiente al período 2026-2027, se financiará mediante la emisión de deuda de la Unión Europea en los mercados financieros.

Los intereses, que ascienden a aproximadamente 3,000 millones de euros anuales, se cubrirán con el presupuesto de la UE.

Detalles del préstamo y reacciones internacionales 
El paquete de asistencia prevé un desembolso gradual y condiciones preferentes para Ucrania, con garantías legales que aseguran su uso exclusivo en defensa y reconstrucción.
Analistas señalan que esta ayuda podría inclinar la balanza militar en el mediano plazo, aunque advierten que la asistencia debe ir acompañada de esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.
Países aliados de la OTAN y Estados Unidos elogiaron la iniciativa, mientras que Moscú la condenó como una “provocación”, aumentando así la tensión internacional. 
