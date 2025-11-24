Europa le lleva la contraria a Trump y presenta una contrapropuesta al plan de paz de EEUU

En medio de la guerra en Ucrania y las crecientes presiones internacionales, Ucrania y la Unión Europea (UE) han reforzado su postura común ante el potencial plan de paz que podría proponer Donald Trump si regresa a la presidencia de Estados Unidos.

La prioridad para ambos es que cualquier propuesta respete la soberanía ucraniana y los valores europeos, evitando soluciones impuestas que puedan vulnerar sus intereses.

En las últimas semanas, la posibilidad de que Trump insista en negociaciones rápidas que no contemplen todas las demandas ucranianas ha generado inquietudes tanto en Kiev como en Bruselas.

Funcionarios de la UE insisten en que cualquier acuerdo debe respetar la integridad territorial de Ucrania, mientras que el gobierno ucraniano recalca la importancia del respaldo occidental frente a la ofensiva rusa.

Contexto actual del conflicto y el papel de Estados Unidos

Desde el inicio de la invasión rusa, la guerra en Ucrania ha sido el tema central de la política europea y global. Estados Unidos, bajo el liderazgo actual, ha sido un aliado fundamental de Ucrania.

Sin embargo, un cambio en la Casa Blanca podría modificar el enfoque diplomático, dando cabida a nuevas propuestas como el plan de paz de Trump.

La UE y Ucrania reiteran que solo apoyarán un proceso que garantice su seguridad y derechos fundamentales.