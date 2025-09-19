Europa ataca con fuerza a Rusia con un nuevo paquete de sanciones 

La Unión Europea ha aprobado un nuevo y contundente paquete de sanciones de la UE contra Rusia, centrado en sectores clave como las criptomonedas, la energía y los bancos.

Con este decimonoveno paquete, el bloque europeo intensifica la presión económica para dificultar el financiamiento de la invasión a Ucrania.

Las sanciones incluyen restricciones específicas sobre plataformas de criptoactivos y bloqueos a bancos rusos aún activos en el sistema financiero europeo.

Además, se refuerzan los límites a la importación de energía rusa, como el gas licuado, y se amplían las listas de empresas y ciudadanos ligados al Kremlin.



Impacto en América Latina y el sector energético

Estas nuevas medidas podrían tener repercusiones indirectas en países latinoamericanos que mantienen lazos económicos con Rusia, especialmente en el área de energía.

Expertos advierten que el cierre de flujos de capital y tecnología afecta tanto a empresas rusas como a socios internacionales, provocando posibles cambios en los mercados globales de energía y finanzas.

Esta decisión de la UE llega después de meses de negociaciones y refleja la intención de bloquear vías alternativas que Rusia podría usar para eludir restricciones anteriores, como el uso de criptoactivos para transferir fondos y la colocación de productos energéticos en mercados emergentes.