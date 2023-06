Eurocopa presenta su mascota: Un oso de peluche con botines de fútbol

Autoridades deportivas de Alemania y la UEFA confirmaron este martes que la nueva mascota de la Eurocopa es un oso de peluche con botines de fútbol.

El anuncio ha generado una ola de comentarios en las redes sociales, unos criticando la elección y otros destacando lo tierno de la imagen.

“La Eurocopa de Alemania del 2024 ya tiene nueva mascota: La UEFA ha anunciado durante la mañana de este martes que han elegido a un oso de peluche con botines de fútbol y con los colores de la bandera alemana”, destacó la prensa deportiva.

La mascota ha sido alabada por algunos fanáticos y criticada por otros que la ven muy simple para que sea la imagen de una de las competencias deportivas más importantes de Europa.

No se detalló el nombre del oso de peluche con botines de fútbol, pero comúnmente es conocido como “Teddy”.

“Es un símbolo oficioso alemán desde principios de siglo pasado, asumido como mascota por niños de todo el mundo”, destacó la UEFA sobre la elección.

La mascota será presentada oficialmente al público en el partido amistoso que disputan el martes las selecciones de Alemania y Colombia.

El encuentro se realizará en el estadio alemán Gelsenkirchen.

👋 Say hallo to the #EURO2024 mascot!

🧸 The cute teddy bear aims to inspire 10 million children across Europe to get active and develop a love of the game, challenging pupils to #MakeMoves and bring the adorable mascot to life through motion capture technology: ⬇️@EURO2024

— UEFA (@UEFA) June 20, 2023