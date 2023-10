Estudio sobre el impacto Económico Total que ofrece la solución de protección Arbor DOoS de NETSCOUT alcanzó un retorno de inversión del 223%

Los clientes se benefician de la detección y mitigación proactivas de amenazas, la reducción del tiempo de inactividad a través de un MTTR más rápido, la mejora de la preparación operativa y la identificación de nuevas oportunidades de ingresos.

WESTFORD, Mass.–(BUSINESS WIRE)–NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), líder en gestión de rendimiento, ciberseguridad y soluciones de protección DDoS, ha revelado hoy los resultados de un estudio de Impacto Económico Total™ realizado por Forrester Consulting en octubre de 2023 en el que se evaluóel ahorro de costos y los beneficios comerciales de implementar la solución de protección DDoS Arbor de NETSCOUT. Los clientes que utilizan la solución pueden combatir eficazmente los ataques DDoS, minimizar el tiempo de inactividad, reducir las posibles penalizaciones de SLA y ofrecer servicios premium a través del análisis inteligente de tráfico.





Basándose en una evaluación financiera y entrevistas con tomadores de decisiones que implementaron la solución, el estudio de Forrester encontró que, en tres años, la solución de protección DDoS Arbor proporcionó a una organización compuesta representativa de clientes entrevistados:

Un retorno general de la inversión (ROI) del 223%

Reducción del tiempo de inactividad de los clientes debido a posibles incidentes DDoS, permitido por una reducción del 75% en el tiempo medio de resolución (MTTR) para incidentes DDoS que afectan a los clientes luego de tres años.

Reducción del tiempo de inactividad debido a ataques DDoS impulsado por una reducción del 80% en MTTR

Sumento de los ingresos del 10.3% en el tercer año a través de servicios premium mejorados habilitados por Arbor Insight

Una reducción de más del 70% en horas equivalentes a tiempo completo (FTE) para la gestión de incidentes en equipos I&O

“Los ataques DDoS pueden tener un efecto negativo en los clientes que dependen del tiempo de actividad”, declaró Michael Szabados, Director de Operaciones de NETSCOUT. “Creemos que la investigación de Forrester muestra que las organizaciones que utilizan la solución de protección DDoS Arbor de NETSCOUT obtienen la visibilidad que necesitan para analizar eficazmente el tráfico de la red para detectar, mitigar y remediar las amenazas.”

Siguiendo las entrevistas con clientes de NETSCOUT, el estudio de Forrester también encontró que NETSCOUT ofrecía varios beneficios adicionales, como una mejora en la reputación de la marca, una experiencia del cliente mejorada, un excelente soporte postventa y una postura operativa proactiva que identifica posibles incidentes y ataques DDoS.

Para revisar los hallazgos del estudio, por favor visite nuestro sitio web.

