Estudio revela que un órgano del cuerpo que es usualmente extirpado podría proteger contra el cáncer

Durante mucho tiempo, el timo, una pequeña glándula del tamaño de una nuez que se ubica detrás del esternón, ha sido considerado fundamental para la inmunidad en la infancia, pero en gran medida se ha descartado como “innecesario” en la edad adulta.

Una investigación reciente liderada por la Universidad de Harvard ha arrojado luz sobre un nuevo panorama que sugiere que el timo podría tener un rol mucho más importante de lo que se creía, especialmente en la protección contra enfermedades como el cáncer.

A través de un análisis, científicos estadounidenses han examinado información de pacientes a quienes se les había extirpado el timo, en comparación con aquellos que conservaron esta glándula.

Los resultados, publicados en The New England Journal of Medicine, revelan patrones sorprendentes. Aquellos que se habían sometido a una timectomía, es decir, la extracción del timo, mostraron un mayor riesgo de mortalidad por diversas causas en etapas posteriores de sus vidas. Además, se observó un aumento en la probabilidad de desarrollar cáncer y un ligero incremento en enfermedades autoinmunes.

Aunque esta investigación es de naturaleza observacional y no puede establecer una relación causal directa entre la presencia del timo y los resultados de salud adversos, los hallazgos han despertado un gran interés en la comunidad científica y médica.

David Scadden, profesor del Departamento de Células Madre y Biología Regenerativa, quien lideró el estudio, comentó sobre el impacto de sus descubrimientos: “La magnitud del riesgo era algo que nunca habríamos esperado. El estudio, llevado a cabo en colaboración con investigadores del Hospital General de Massachusetts, señala una posible asociación entre la ausencia del timo y un mayor riesgo de enfermedades y mortalidad en la edad adulta”, apuntó.

Aunque las razones detrás de estas asociaciones aún no están completamente claras, los investigadores teorizan que la falta de la presencia del timo podría de alguna manera desequilibrar el funcionamiento saludable del sistema inmunológico en la etapa adulta.

Scadden añadió: “La razón principal por la que el timo influye en la salud general parece ser la protección contra el desarrollo del cáncer. La extirpación temprana del timo lleva a una disminución a largo plazo en la producción de células T, un tipo de glóbulos blancos que combaten infecciones y enfermedades”.

El equipo de Scadden analizó datos de 1.146 pacientes sometidos a timectomía y un grupo igual de adultos que se habían sometido a cirugías cardiotorácicas sin extirpar el timo. A lo largo de un seguimiento de más de cinco años, se observó una tasa de mortalidad más alta en el grupo de timectomía en comparación con la población general de Estados Unidos.

Además, la tasa de mortalidad por cáncer también fue mayor en este grupo, y los casos de cáncer fueron más agresivos y con mayores recaídas después del tratamiento en comparación con el grupo de control.

Aunque la investigación aún se encuentra en sus primeras etapas, estos hallazgos podrían tener implicaciones significativas en la forma en que se aborda la salud inmunológica en adultos.