Un estudio reciente publicado en la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth advierte que la rotación de la Tierra se está desacelerando ligeramente. Los científicos vinculan este fenómeno, en parte, al cambio climático.

Aunque el cambio es casi imperceptible en la vida diaria, los investigadores han medido que la duración del día aumenta aproximadamente 1,33 milisegundos por siglo. Este comportamiento, según los expertos, no se había registrado con tanta intensidad en millones de años.

El análisis fue desarrollado por científicos de instituciones como la Universidad de Viena y el ETH de Zúrich. Ellos señalan que el derretimiento acelerado de los polos y glaciares está modificando la distribución de la masa del planeta. Además, esto influye directamente en su velocidad de rotación.

Este fenómeno puede compararse con el movimiento de una patinadora que reduce su velocidad al extender los brazos, explican los especialistas. Además del cambio climático, factores como la atracción de la Luna y procesos internos de la Tierra también afectan la duración del día.

Aunque el impacto no se percibe en la vida cotidiana, los científicos advierten que estos cambios podrían influir en sistemas que requieren alta precisión. Por ejemplo, mencionan la medición del tiempo y la navegación espacial.

La Tierra pudo haber tenido un anillo similar al de Saturno