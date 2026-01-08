Estudio revela que el favoritismo parental es más común de lo que se admite

Diversas investigaciones han confirmado una realidad poco admitida: muchos padres tienen un hijo favorito. Aunque la sociedad suele rechazar el trato desigual entre hijos, estudios académicos muestran que el favoritismo parental es más común de lo que se cree.

La socióloga J. Jill Suitor, profesora de la Universidad de Purdue, lideró el que hoy es el mayor estudio longitudinal sobre este fenómeno. Para evitar respuestas condicionadas por la presión social, el equipo de investigación formuló preguntas indirectas a las madres participantes, como a qué hijo destinaban más recursos, con cuál se sentían emocionalmente más cercanas o por cuál experimentaban mayor decepción.

El estudio comenzó en 2001 con la participación de más de 500 madres que tenían dos o más hijos adultos. A lo largo del tiempo, los datos revelaron un hallazgo clave: el favoritismo parental es ampliamente extendido dentro de las familias, incluso cuando no se reconoce de forma explícita.

Los resultados también sugieren que ciertas características personales y conductuales influyen en que un hijo sea favorecido, y que estas preferencias pueden impactar de manera significativa en las dinámicas familiares y en las relaciones entre hermanos.