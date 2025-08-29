Estudio revela que alimentos ultraprocesados afectan la salud reproductiva y metabólica

El consumo de alimentos ultraprocesados afecta la salud reproductiva y el metabolismo, de acuerdo a recientes investigaciones citadas por expertos médicos en salud pública. Los productos ultraprocesados, altos en azúcares, grasas saturadas y aditivos, son el centro de una preocupación creciente por sus efectos negativos a corto y largo plazo, especialmente entre jóvenes y adultos en Latinoamérica.

Estudios recientes han encontrado que el exceso en el consumo de estos productos puede provocar alteraciones hormonales, dificultando la fertilidad tanto en hombres como en mujeres, el efecto metabólico incluye el aumento del riesgo de diabetes tipo 2, obesidad y enfermedades cardiovasculares.

El alto contenido en químicos y su bajo valor nutricional interfieren en el equilibrio hormonal y metabólico. Investigadores advierten que la exposición constante a estos componentes puede reducir la calidad espermática, alterar ciclos menstruales y dificultar la concepción. Además, otros problemas como hipertensión y trastornos metabólicos están aumentando en regiones donde el consumo de ultraprocesados es elevado.El llamado es a limitar productos como bebidas azucaradas, snacks procesados, embutidos y comidas rápidas. Especialistas recomiendan revisar etiquetas y optar por alimentos naturales para proteger la salud reproductiva y general. Para ampliar sobre riesgos asociados a enfermedades metabólicas, consultá nuestra nota sobre [el impacto de la comida chatarra en la salud infantil.