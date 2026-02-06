Estudio revela brecha de género en el diagnóstico temprano del autismo

Un amplio estudio poblacional reveló que los niños tienen hasta cuatro veces más probabilidades de ser diagnosticados con autismo durante la infancia que las niñas. Sin embargo, la diferencia entre hombres y mujeres tiende a reducirse significativamente con el paso del tiempo.

La investigación analizó los diagnósticos de autismo en 2.7 millones de personas nacidas en Suecia entre 1985 y 2020. Del total, el 2.8 % recibió un diagnóstico de trastorno del espectro autista entre los dos y los 37 años de edad.

Los resultados muestran que, aunque en la niñez los niños son diagnosticados con mayor frecuencia y a una edad más temprana, para los 20 años las tasas de diagnóstico entre hombres y mujeres son casi iguales. Este hallazgo cuestiona la creencia tradicional de que el autismo es predominantemente masculino.

Según la autora principal del estudio, la doctora Caroline Fyfe, la diferencia de género observada históricamente podría deberse a que las niñas y mujeres han sido subdiagnosticadas o diagnosticadas de manera tardía. El análisis también reveló que, en promedio, los niños reciben el diagnóstico casi tres años antes que las niñas.

En la infancia, los niños fueron entre tres y cuatro veces más propensos a ser diagnosticados antes de los 10 años. No obstante, durante la adolescencia se registra un aumento acelerado de diagnósticos en mujeres, lo que permite que las cifras se equiparen en la adultez temprana.

Los expertos señalan que estos resultados subrayan la necesidad de mejorar los criterios de detección temprana del autismo en niñas, para garantizar diagnósticos oportunos y un acceso equitativo a apoyos y tratamientos.