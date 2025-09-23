Estudio descubre por qué las mujeres resisten mejor el VIH

Un reciente estudio ha puesto el foco sobre la ventaja del sistema inmunitario femenino frente al VIH. Encontraron que las mujeres presentan una mayor resistencia natural al virus en comparación con los hombres, lo que podría explicar las diferencias en la evolución de la enfermedad y orientar el futuro de las terapias.Entre los descubrimientos, los científicos señalaron una respuesta inmunológica innata más eficiente en mujeres.

Este hallazgo sugiere que factores hormonales y genéticos les ofrecen una protección adicional, lo que influye en la manera en que el virus avanza y cómo responden los cuerpos a tratamientos y vacunas.

Las células inmunitarias femeninas, particularmente ciertas variantes de las células T y la acción de proteínas como las interferonas, se activan más rápido frente al VIH. Esto ocasiona una contención temprana de la replicación del virus, ralentizando el deterioro del sistema inmune. Los investigadores destacan que estas diferencias abren nuevas oportunidades para diseñar tratamientos más efectivos adaptados a cada género.

Estos resultados también podrían tener impacto en la comprensión de otras enfermedades infecciosas, y destacan la importancia de considerar el género en la investigación biomédica.