Estudio decisivo muestra que la molécula natural, urolitina A, puede mejorar la función muscular y la esperanza de vida en ratones con distrofia muscular

Los resultados presentados por los científicos suizos demuestran que el inductor de mitofagia urolitina A puede recuperar la actividad de la célula muscular en modelos de distrofia muscular de Duchenne publicados en Science Translational Medicine

LAUSANNE, Suiza–(BUSINESS WIRE)–La evolución de la distrofia muscular de Duchenne (DMD) puede retrasarse en ratones al complementar sus dietas con urolitina A, de acuerdo con resultados nuevos que se informaron hoy. Los hallazgos, publicados en Science Translational Medicine, generan expectativas de que algún día podrán desarrollarse nuevas opciones de tratamiento para la DMD, una enfermedad genética incurable caracterizada por la degeneración muscular progresiva. Aproximadamente 1 de cada 3500 niños nacen con DMD, que por lo general se presenta en la infancia y reduce la esperanza de vida en gran medida.

La investigación nueva llevada a cabo en el laboratorio del profesor Johan Auwerx, MD, PhD del Swiss Federal Institute of Technology EPFL y la Universidad de Lausanne en colaboración con los científicos de la empresa de ciencias biológicas suiza, destaca el rol fundamental que la mitocondria defectuosa puede desempeñar en el DMD. Los centros neurálgicos de las células, las mitocondrias, producen la energía necesaria para el funcionamiento muscular normal. De acuerdo con el estudio, las células musculares extraídas tanto de los pacientes con DMD humanos como los ratones alimentados para imitar la afección demuestran defectos importantes en la actividad mitocondrial. En especial, los patrones de expresión genética muestran que la evolución de la DMD está asociada con una reducción significativa de la mitofagia: el proceso que emplean las células para eliminar y reciclar las mitocondrias defectuosas y mantener niveles de energía altos.

“La distrofia muscular de Duchenne es la enfermedad genética letal más frecuente que se diagnostica en la infancia y que aún no tiene cura”, manifestó Johan Auwerx, MD, PhD, autor principal y profesor en EPFL. “Nuestro trabajo representa un avance importante en la búsqueda de nuevos enfoques terapéuticos de las distrofias musculares”.

El componente natural urolitina A es conocido por activar la mitofagia y mejorar la salud mitocondrial tanto en ratones como en humanos. Cuando los científicos del estudio y los autores principales, Peiling Luan y Davide D’Amico, dieron el componente a los ratones con DMD durante tan solo diez días, vieron que los niveles de mitofagia aumentaron de manera eficaz y llegaron a los niveles normales. Así se redujo en gran parte el daño muscular y se mejoraron la salud y el rendimiento musculares. Los ratones con DMD a los que se les administró urolitina A experimentaron una fuerte suba de la fuerza en un 31 % y un aumento del rendimiento en carrera del 45 % en comparación con los animales sin tratar bajo control. Y vivieron más tiempo, la supervivencia aumentó en un 40 %.

Algo que es de importancia para la enfermedad humana, la urolitina A redujo una afección dañina llamada fibrosis en músculos del corazón en un 36 % y en el diafragma del ratón con DMD en un 39 %. El daño similar que se observa en pacientes con DMD por lo general deriva en insuficiencia cardíaca o respiratoria mortal. La urolitina A también pudo mejorar la regeneración de las células madre de los músculos de los ratones. Esto es fundamental para la enfermedad en los humanos ya que la aparición de la DMD está asociada con el agotamiento de las células madre funcionales.

Davide D’Amico, PhD, líder de proyecto de Amazentis y autor principal del artículo, señaló: “Antes de este estudio, se entendió que la pérdida drástica de función muscular en pacientes con DMD se asoció con disfunciones mitocondriales. Aquí descubrimos que la mitofagia defectuosa, la eliminación y el reciclado de mitocondrias disfuncionales, cumple un rol fundamental en la evolución de la DMD”.

Chris Rinsch, PhD, cofundador y director ejecutivo de Amazentis, dijo: “La rigurosa ciencia que se publica en Science Translational Medicine fortalece la prueba científica de urolitina A como un potente reforzador de la función muscular. Es sorprendente ver cómo este metabolito natural puede generar un músculo sano sino que también se muestra esperanzador para enfermedades musculares progresivas en investigaciones preclínicas”.

Los resultados se informan en la edición actual de Science Translational Medicine en el artículo: “Urolithin A improves muscle function by rescuing mitophagy in muscular dystrophy”.

Antecedentes de la urolitina A

El principal producto patentado de Amazentis es una fórmula oral de urolitina A. La urolitina A es un metabolito de los elagitaninos derivado de la microflora, una clase de compuestos que se encuentran en la granada y otros frutas y frutos secos. La administración de urolitina A produce una mejora en la función mitocondrial al estimular la mitofagia, un proceso por el cual las mitocondrias añejas y dañadas se eliminan de la célula, estimulando el crecimiento de mitocondrias sanas. La mitofagia se reduce en las células a medida que envejecemos y se estima que la reducción de la función mitocondrial en los músculos es una de las principales causas de deterioro muscular relacionado con la edad. Anteriormente Amazentis y EPFL presentaron los resultados preclínicos en Nature Medicine en un artículo llamado “Urolithin A induces mitophagy and prolongs lifespan in C. elegans and increases muscle function in rodents” (doi:10.1038/nm.4132) y los resultados clínicos que muestran la seguridad, la biodisponibilidad y el impacto de la urolitina A en marcadores biológicos de la salud mitocondrial en Nature Metabolism en un artículo llamado “The mitophagy activator urolithin A is safe and induces a molecular signature of improved mitochondrial and cellular health in humans (doi: 10.1038/s42255-019-0073-4). Para obtener más información, visite www.mitopure.com.

Acerca de Amazentis

Amazentis es una innovadora compañía de ciencias biológicas que utiliza la investigación y la ciencia clínica más innovadoras de hoy para desarrollar los productos de próxima generación destinados a mejorar la salud mitocondrial a fin de lograr una nutrición de avanzada. La empresa hace poco finalizó dos ensayos clínicos que evalúan los beneficios de la urolitina A en el músculo esquelético en adultos sanos. Para obtener más información sobre Amazentis, visite www.amazentis.com.

