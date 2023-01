Estudiantes del secundario: ¿qué es más importante... las horas dedicadas a TikTok o el tictac del reloj de tu propio futuro?

Learn4Life ofrece a los estudiantes dos resoluciones simples de Año Nuevo

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Tras la pandemia, los estudiantes han vuelto al aula de clases y todo indicaría que han retomado su ritmo académico con normalidad. Sin embargo, diversos estudios demuestran que recuperar completamente el nivel académico puede llevarles uno o incluso dos años más. Por este motivo, les ofrecemos a los estudiantes dos resoluciones simples de Año Nuevo que los ayudarán a continuar avanzando en sus estudios.





“La primera resolución para 2023 es mantener el objetivo en el premio: la graduación”, explicó Lindsay Reese, directora de área de Learn4Life, una red de más de 80 escuelas públicas de nivel secundario que ofrecen educación personalizada y horarios flexibles. “Recibir el título de la escuela secundaria significa que los estudiantes tendrán mayores expectativas de vida, más oportunidades laborales y una mejor posición económica en su vida”.

Los estudiantes pueden motivarse a sí mismos al recordar el valor que tiene un diploma de escuela secundaria. Por ejemplo, por cada año de escuela secundaria que complete un estudiante, su riqueza de por vida aumentará en al menos un 15 por ciento. 1 Las personas graduadas de la escuela secundaria tienen menos posibilidades caer presas2, ser padres o madres solteros3 o depender de la asistencia del gobierno4.

Según Reese, la segunda resolución es enfocarse en la gestión del tiempo. “¿Qué es más importante… las horas dedicadas a TikTok o el tictac del reloj hacia tu propio futuro?” Según Reese al aprender a administrar su tiempo, los estudiantes mejorarán en sus habilidades para tomar decisiones, se desempeñarán mejor en el trabajo y en la escuela, y ganarán más responsabilidad e independencia. “Además, descubrirán que tendrán menos ansiedad cuando venzan los proyectos escolares o se acerquen las próximas pruebas, además de tener más tiempo para relajarse y descansar con la familia y los amigos”.

Es fundamental tener un horario para realizar una gestión eficaz del tiempo. Es necesario planificar todo para maximizar el tiempo y limitar la cantidad de tiempo que se pierde en cosas innecesarias.

No debes tener miedo de decir que no. Está bien decir que no si un amigo nos invita a ir al cine una noche y tenemos un examen a la mañana siguiente. Es útil buscar otra alternativa en un momento que funcione para ambos, y así poder ir a ver la película.

Encuentra tu propio tiempo productivo. ¿Eres una persona de la mañana o una persona de la noche? Serás más eficiente si trabajas cuando estás en tu mejor momento.

Trata el tiempo como dinero. Las personas organizadas reparten el tiempo como si fuera un bien preciado. Dedicar tiempo a las tareas necesarias simplemente produce un mejor retorno de la inversión.

Al estudiar, programa descansos para relajarte y refrescarte. Establece un temporizador y date 15 minutos para socializar o estar en las redes sociales. Cuando suene el cronómetro, continúa estudiando. Cuando otras personas te interrumpan mientras estudias, hazles saber que estás ocupado y cuándo estarás disponible.

Reese anima a los padres a enseñar y reforzar las habilidades para gestionar el tiempo y ayudar a los estudiantes a equilibrar el trabajo escolar y la diversión. “Es posible que deban ayudarlos a establecer metas y planificar los pasos para alcanzarlas”, agregó. Pueden buscar artículos útiles como el siguiente, que ayuda a programar en forma efectiva las tareas escolares: How to Make a Better Homework Schedule.

