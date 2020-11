Estudiantes de Harvard piden que exfuncionarios de Trump no sean admitidos en la institución

Estudiantes de la Universidad de Harvard han extendido una solicitud para que los funcionarios y exfuncionarios del presidente Donald Trump no enseñen ni asistan al campus como mecanismo para dejar un precedente en contra de los que apoyaron al polémico gobernante.

Según investigaciones de FoxBusiness, la iniciativa tiene como objetivo ‘castigar’ a los profesionales asociados al gobernante por su controversial mandato durante cuatro años de su gestión.En la petición, los universitarios indican que si Harvard se asocia con un exfuncionario del mandatario se ‘crearán y compartirán pautas’ con otros alumnos.

‘Un grupo de estudiantes está tratando de prohibir que cualquier persona de la administración Trump asista, enseñe o hable en Harvard, según un estudiante de Harvard con conocimiento directo’, cita el periodista de Fox New, Charles Gasparino.

(3/3) In the event the university does associate with a Trump alum, they demand the school “create and share with students transparent guidelines” as to why that Trump official is allowed on campus. No comment from Harvard.

