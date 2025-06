Estudiante y activista palestino fue liberado luego de tres meses de prisión 

El estudiante y activista palestino, Mahmoud Khalili fue liberado luego de pasar tres meses en un centro de detención tras ser acusado por el gobierno de Donald Trump de promover movimientos estudiantiles en contra del gobierno de Israel.

La resolución a favor del estudiante palestino se emitió la tarde del viernes por un juez de apelaciones, que determinó que Khalili no representa un peligro.

El estudiante y activista estuvo recluido en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, con sus siglas en inglés) por tres meses, tras ser capturado en su apartamento, ubicado en el campus de la Universidad de Columbia.

De acuerdo con el fallo, el estudiante deberá pagar una fianza para salir de prisión. "No representa un riesgo de fuga ni un peligro para la seguridad nacional".

La decisión del juez también está sustentada en circunstancias extraordinarias, incluyendo un esfuerzo violatorio del debido proceso para castigar al estudiante y activista palestino por participar en protestas.

Khalil es un residente legal permanente que está casado con una estadounidense y que se encuentra en la mira del gobierno de Trump por supuestos movimientos antisemitas, promovidos por la guerra en Gaza.

Hace unas semanas, el juez había solicitado al gobierno no retener más al joven, porque no había ningún argumento para continuar retenido. “Es sumamente improbable, según encontré, que un residente legal permanente sea detenido solo por el cargo restante de no llenar correctamente una solicitud migratoria”.