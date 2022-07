Estudiante hace máscara de yeso de tarea y se le queda pegada: “Maestra la voy a demandar”

Las imágenes del joven intentando quitarse una máscara de yeso que le quedó pegada luego que su maestra lo dejara como tarea se han viralizado en las redes sociales.

“Maestra la voy a demandar”, dijo el joven al ser grabado por uno de sus familiares, quien publicó la grabación y trascendió las fronteras, hasta convertirse en memes.

Aunque el joven hizo la advertencia en tono de broma, cientos de personas han comentado no sería mala idea que se dé la demanda en contra de la docente por no dar instrucciones precisas.

Otras personas han responsabilizado al estudiante de no prestar atención a su maestra, y no colocarse vaselina u otro producto para que no se le quedara pegara la máscara de yeso en su rostro.

El estudiante se libró de la máscara de yeso con agua tibia, mientras sus acompañantes se reían de lo ocurrido y le preguntaban a la maestra cómo quitarle el yeso de la cara.

“Voy a demandar a esa maestra, la voy a demandar”, dice el joven intentando quitarse la plasma de yeso, entre risas y frustración.

“Oiga maestra, ¿Cómo podemos quitarle la máscara de yeso de la cara?”, se escucha decir a la persona que lo graba y que luego publicó la filmación.

Se desconoce en qué país ocurrió el incidente que rápidamente circuló en las redes sociales, convirtiéndose en meme.