Estudiante descubre corrupción policial tras encontrar el cadáver de su amigo en una clase de anatomía

Nigeria.- El caso de un estudiante de medicina que descubrió la corrupción policial al encontrar el cadáver de su amigo en una clase de anatomía trascendió las fronteras de esa nación.

Aunque el caso ocurrió en Nigeria, varios ciudadanos se han identificado con el sufrimiento que vivió este joven estudiante.

Enya Egde, quien hoy es un docente, compartió su inquietante historia de hace siete años, la cual fue publicada en el medio BBC.

Según relatos de testigos, Egde se encontraba en la clase de anatomía en la Universidad de Calabar, junto a otros compañeros, cuando vio el cadáver de su amigo.

Habían tres mesas, cada una con un cuerpo, restos mortales usados para examinar y hacer pruebas como lo estipula la ley de ese país. Estaba a punto de diseccionar el cadáver cuando se enteró que era su amigo, ese con el que salían a bailar juntos.

“Había dos agujeros de bala en el lado derecho de su pecho”, recordó una de las testigos de aquel traumático momento. El estudiante salió corriendo y muchos de sus compañeros detrás de él.

De acuerdo con los testimonios, el cadáver de su amigo tenía orificios de bala, como la mayoría de los cuerpos que llegaban a la universidad y que supuestamente eran de criminales.

“La mayoría de los cadáveres que usamos en la escuela tenían balas. Me sentí muy mal cuando me di cuenta de que algunas de las personas pueden no ser verdaderos criminales”, narró la testigo de la BBC, identificada como Ana.

La mujer reveló que su colega tras descubrir el cadáver de su amigo, avisó a la familia que su pariente estaba en la mesa de su clase de anatomía.

Hasta el momento se conoce que el joven fue asesinado por agentes de seguridad cuando regresaba a su vivienda de una noche de fiesta.

En Nigeria, la ley de cuerpos no reclamados, entregados a las universidades para unos científico, continúa vigente. Aunque el caso del joven que encontró el cadáver de su amigo desencadenó un escándalo, las investigaciones estatales al respecto no prosperaron.

Según una investigación de Clinical Anatomy, más del 90% de los cadáveres utilizados en las escuelas de medicina de Nigeria son “criminales asesinados por disparos”.

“Nada ha cambiado diez años después”, aseguró a la BBC, Emeka Anyanwu, profesor de anatomía en la Universidad de Nigeria, dejando abierta la incertidumbre y los abusos policiales.