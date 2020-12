‘Estrella de Belén’ iluminará el cielo de diciembre por primera vez en 800 años

La ‘Estrella de Belén, un evento astronómico sumamente fascinante se registrará en diciembre del 2020, iluminando el cielo por primera vez luego de 800 años.

El suceso ocurrirá el próximo 21 de diciembre durante el solsticio de invierno, cuando Júpiter y Saturno logren alinearse en el espacio.

La última vez que la humanidad apreció la ‘Estrella de Belén’ fue en la Edad Media, razón por la cual los astrólogos han enloquecido con la noticia de presenciar nuevamente el fenómeno celestiales.

‘Los observadores de estrellas del hemisferio norte deberían girar la cabeza y mirar con telescopios hacia la parte suroeste del cielo unos 45 minutos después de la puesta del sol para ver cómo los planetas se alinean el 21 de diciembre’, detallaron los expertos.

Según Fordes, los avistamientos se experimentarán durante toda la semana y se espera que haya otro evento similar hasta el 2080.

El año 2020 se vio repleto de eventos astronómicos que no se veían en décadas. No solo la ‘Estrella de Belén’ ha generado asombro entre los amantes del cielo, la Luna azul que alumbró el 31 de octubre fue otro fenómeno que no ocurría hace varios años.

La luna fantasma, luna de trueno; alineamiento de la Tierra, la Luna y el Sol fueron otros sucesos celestiales que no pasaron desapercibidos este 2020.