Estrella a su perra contra el suelo por hacer sus necesidades en casa

Un video se ha viralizado en redes sociales donde una mujer, residente de Mairena de Aljarafem en Sevilla, España, lanza brutalmente a su perra contra el suelo mientras le grita por haber hecho sus necesidades dentro de la casa.

“No te cagas más en ningún lado”, se escucha como le grita la mujer a la pobre perra. El video fue grabado por vecina que escuchó lo golpes y las agresiones que sufría el animal.

“Uy, por favor. Oiga, esto es maltrato animal. Y la estoy grabando. No se puede tirar a un perro así. Es normal lo que hace si no lo saca a la calle. Si no puede tenerlo, llévelo a una protectora de animales”, le dice la vecina.

A pesar de que su vecina le dice que la esta grabando por maltrato animal, la mujer la ignora y le dice, “Me da igual, haz lo que te de la gana”.

#MaltratoAnimal en Los Altos #MairenaDelAljarafe #Sevilla.

Difundid para que todo el mundo vea cómo trata al perrito esta psicópata hijadelasmilputas por hacerse caca en casa (xq nunca lo saca).

En los comentarios de facebook está todo, y nombre y foto 👇🏻https://t.co/AybxzM6FP8 pic.twitter.com/F4FBJeTwV7 — La Novia Cadáver (@Lanoviacadaver_) September 10, 2020

“Pobre perro”, contesta la vecina, e inmediatamente la desalmada dueña del can le dice “¿Pobre perro?, pero si se ha cagado”.

La agresora sigue caminado hacia la perra que estaba asustado en un rincón gimiendo y temeroso por su vida. Y a pesar de que la joven le dice que está grabando todo a ella no le importa.

“Pobre perro. Hay que ser una persona adulta y responsable para tener un animal. Si no lo saca a la calle es normal que haga caca en casa. Y no es la primera que vemos esto. ¿ Pero usted no está bien de la cabeza?”, le pregunta.

El pobre animal ya se encuentra en manos de las autoridades que la trasladaron a un protectora de Huelva, que acogió al la perrita para protegerla del maltrato de su desalmada dueña. Un portavoz de la organización señaló que la perrita “llego con un golpe en la parte abdominal y dolor en las costillas”.

La vecina aseguró en un programa local que “en cuanto cogí la cámara esta señora lanzó el perrito a tres o cuatro metros”.