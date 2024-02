Esterilizadoras Demandadas por Emisiones de Óxido de Etileno en Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico–(BUSINESS WIRE)–Abogados de los bufetes de Milberg Coleman Bryson Phillips Grossman (“Milberg”), Napoli Shkolnik y Kresch Legal Services PR han presentado una demanda de clase enmendada en representación de residentes de Puerto Rico afectados por las emisiones de óxido de etileno (EtO) provenientes de instalaciones de esterilización ubicadas en la isla.





El óxido de etileno es un gas incoloro emitido por facilidades que lo utilizan para esterilizar equipos médicos y producir productos químicos. Reconocido como un cancerígeno, el EtO es uno de los contaminantes del aire más tóxicos regulados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Más de 14 millones de personas en los EE. UU., la mayoría de ellas residentes de comunidades de bajos ingresos y de habla no inglesa, viven dentro de cinco millas de una planta que emite óxido de etileno. Las emisiones son alarmantemente prevalentes en Puerto Rico, donde hay siete plantas esterilizadoras, incluidas cuatro de las instalaciones más peligrosas, según un informe de la Unión de Científicos Preocupados. El informe encontró que aproximadamente el 13% de las comunidades de Puerto Rico se ven afectadas por las emisiones de EtO provenientes de plantas esterilizadoras.

“Cientos de miles de puertorriqueños han estado respirando aire envenenado por los demandados sin saberlo”, dijo la abogada ambiental Wendy Kerner de Kresch Legal Services. “Estas corporaciones han optado por utilizar óxido de etileno en sus instalaciones aun cuando existían alternativas viables, causando sufrimiento inimaginable en toda la isla, pudiendo haberlo evitado”.

La demanda alega que las empresas de esterilización Customed, Inc., Medtronic PR, Inc., Edwards Lifesciences Technology Sarl y Steri-Tech, Inc. han emitido grandes cantidades de EtO al aire durante décadas en Puerto Rico, a pesar de existir evidencia de sus efectos perjudiciales para los humanos y sin advertir a los residentes. Los demandantes, que sufren enfermedades que incluyen espina bífida, fibromialgia, problemas de tiroides, asma y cáncer, buscan compensación por lesiones y costos de monitoreo médico para los puertorriqueños afectados por la exposición al EtO.

“Corporaciones como las demandadas a menudo concentran sus daños ambientales en las comunidades con menos capacidad para defenderse”, dijo el socio de Milberg, Marc Grossman. “Puerto Rico es la jurisdicción más pobre de EE. UU., y las personas de color representan el 99% de la población dentro de cinco millas de las esterilizadoras de los demandados”.

Los efectos carcinogénicos y dañinos para el ADN del EtO han sido ampliamente estudiados y conocidos desde la década de 1940 y definitivamente conocidos por los demandados desde al menos 1984, según afirma la demanda. Sin embargo, los demandados eligieron operar sus instalaciones y emitir el gas peligroso en las áreas densamente pobladas de Añasco, Fajardo, Salinas y Villalba.

“De particular preocupación en este caso es la salud de los niños y miembros de la comunidad que pueden parecer saludables hoy, pero debido a años de inhalar el EtO emitido por los demandados, tienen muchas más probabilidades de desarrollar condiciones potencialmente fatales en los años futuros”, dijo el asociado de Napoli Shkolnik, Nevin Wisnoski. “Buscamos lo que la ley siempre ha tenido la intención de proveer a través del resarcimiento de daños: compensación y disuasión. El monitoreo médico para estas comunidades afectadas es un aspecto crítico para alcanzar ese objetivo”.

La demanda se ha presentado en el Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico, Número de Caso 3:23-cv-1445. Se proporcionarán más actualizaciones a medida que avance el caso.

Acerca de Milberg Coleman Bryson Phillips Grossman:

Por más de 50 años, Milberg y sus afiliados han estado luchando por proteger los derechos de las víctimas y han recuperado más de $50 billones para sus clientes. Pionero en litigios de demandas de clase, Milberg es ampliamente reconocido como líder en la defensa de los derechos de las víctimas de actos ilícitos corporativos.

Acerca de Napoli Shkolnik:

Napoli Shkolnik es una firma internacional de litigios que brinda representación en demandas de clases y casos comerciales complejos, así como a víctimas de desastres por contaminación ambiental, accidentes de aviación, medicamentos y dispositivos médicos defectuosos, enfermedades relacionadas con el asbesto y otros asuntos graves de daños.

Acerca de Kresch Legal Services PR:

1-800-LAW-FIRM es un equipo de abogados experimentados que creen firmemente en responsabilizar a las empresas que anteponen las ganancias a las personas. La firma se une a las mejores firmas de abogados del país para emprender litigios relacionados con daños, protección del consumidor, peligros ambientales, violaciones de derechos civiles y otros asuntos.

