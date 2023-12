Estée Lauder anuncia Skin Longevity, su nueva iniciativa en longevidad de la piel: la nueva vanguardia en belleza

Estée Lauder refuerza su liderazgo en la ciencia de la longevidad de la piel y el rejuvenecimiento

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Estée Lauder anunció hoy Skin Longevity, su nueva plataforma basada en 15 años de experiencia en investigaciones pioneras sobre la longevidad de la piel. Con una nueva innovación de producto impulsada por una tecnología de vanguardia para el rejuvenecimiento, Estée Lauder está a la vanguardia de la nueva frontera en el cuidado de la piel de lujo impulsado por la ciencia.





Estée Lauder, con el objetivo de reforzar la autoridad de la marca en la ciencia de la longevidad de la piel, anunció la formación de un colectivo de expertos en longevidad en múltiples disciplinas que se enfocará en educar y capacitar a los consumidores para que reconsideren cómo abordan su cuidado de la piel y estilo de vida, a modo de replantear la conversación desde el antienvejecimiento hasta el rejuvenecimiento visible. Además, Estée Lauder anunció su apoyo al Stanford Center on Longevity y su nuevo Programa de Estética y Cultura, cuyo trabajo incluirá investigaciones que evalúen las percepciones sobre la longevidad y la vitalidad.

“La marca Estée Lauder siempre ha estado a la vanguardia de los avances científicos en la piel”, afirmó Justin Boxford, presidente global de marca de Estée Lauder. “La longevidad es uno de los movimientos de más rápido crecimiento en las industrias de la belleza y el bienestar, que presenta un pico de interés de los consumidores multigeneracionales en el biohacking y las prácticas de rejuvenecimiento. Estée Lauder ha sido pionera en la investigación sobre la longevidad de la piel durante más de 15 años y ya contamos con la tecnología comprobada para dar a conocer un rejuvenecimiento visible. Consideramos que se trata de un momento verdaderamente crucial para que la marca revolucione la industria, cambie lo que sabemos sobre el envejecimiento de la piel y reinvente el cuidado de la piel para el futuro”.

La tecnología exclusiva y patentada SIRTIVITY-LP™ da a conocer un rejuvenecimiento visible

Durante casi dos décadas, Estée Lauder ha estudiado el papel de las sirtuinas en la piel, período en el que cosechó 29 patentes en todo el mundo y presentaciones en más de 20 conferencias científicas hasta la fecha. Más recientemente, Estée Lauder dio a conocer su última investigación sobre la ciencia de la longevidad de la piel a una audiencia global en el Congreso Mundial de Dermatología, una de las conferencias dermatológicas internacionales más grandes y prestigiosas, que se celebra una vez cada cuatro años. A través de su investigación de vanguardia, Estée Lauder ha podido avanzar en su comprensión de la biología del envejecimiento de la piel, desarrollando su tecnología exclusiva y patentada SIRTIVITY-LP™, que ha demostrado que no solo retrasa el envejecimiento, sino que ayuda a revertir sus signos en forma visible.

En enero de 2024, Estée Lauder presentará su innovación de producto más reciente, la nueva Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Brilliance Soft Crème, con SIRTIVITY-LP™, que revela un rejuvenecimiento visible de la edad a partir de solo 14 días.

Colaboración con el Stanford Center on Longevity

Estée Lauder, a partir del compromiso de la marca de promover la investigación sobre la longevidad, anuncia su apoyo al Stanford Center on Longevity, un centro de investigación interdisciplinario de la Universidad de Stanford.

Como patrocinador inaugural del nuevo Programa de Estética y Cultura del Centro de Longevidad de Stanford, Estée Lauder ha asumido un compromiso inicial de tres años para ayudar a financiar una amplia gama de actividades de investigación, incluidas las becas postdoctorales New Map of Life y otros trabajos para avanzar en la comprensión de las percepciones sobre la longevidad y la vitalidad.

“Es un gran placer colaborar con el Centro de Longevidad de Stanford, una autoridad líder en el avance de la investigación sobre la longevidad”, dijo Boxford. “A través del apoyo de su nuevo Programa de Estética y Cultura, nuestro objetivo es construir una base basada en datos a partir de la cual dar forma al futuro de la estética y extender la salud de la piel”.

El Centro Stanford sobre Longevidad tiene como objetivo acelerar e implementar descubrimientos científicos, avances tecnológicos, prácticas de comportamiento y normas sociales para que las vidas centenarias sean saludables y gratificantes.

“Sabemos que envejecer bien implica sentirnos bien con nosotros mismos. Sin embargo, pocas investigaciones han explorado los vínculos entre la apariencia y el bienestar”, explicaron Laura L. Carstensen, Ph.D., profesora de Psicología; Fairleigh S. Dickinson Jr. profesor de Políticas Públicas y director del Centro de Longevidad de Stanford. “La ampliación de la esperanza de vida nos ofrece la oportunidad de obtener una comprensión más profunda sobre cómo las personas experimentan subjetivamente la vitalidad y comunican esta experiencia a los demás. Creemos que la piel, al ser nuestro órgano más grande, desempeña un papel importante a la hora de transmitir esta vitalidad. Con el apoyo de Estée Lauder, esperamos seguir explorando cómo la apariencia física y la salud visible de la piel influyen en la percepción del envejecimiento”.

Estée Lauder Longevity Collective

Estée Lauder también anuncia el lanzamiento de su primer Longevity Collective, un grupo curado de expertos influyentes y pioneros a nivel mundial en ciencia y estilo de vida de la longevidad.

A partir de enero de 2024, Estée Lauder Longevity Collective actuará como un consejo asesor de marca, aportando los últimos conocimientos, resultados de investigaciones y recursos para informar el enfoque continuo de Estée Lauder en la investigación sobre la longevidad de la piel. Sus miembros también participarán en eventos, asociaciones de medios y contenido, así como editoriales en el nuevo centro de contenido en línea de la marca, Longevity Collective, que permitirá a Estée Lauder educar e impulsar la conversación sobre la esperanza de vida versus la esperanza de vida y el envejecimiento saludable.

Además de la científica líder de lead Estée Lauder, la Dra. Nadine Pernodet, vicepresidenta sénior de Biociencia, I+D global, Longevity Collective incluye a un socio a largo plazo de Estée Lauder, la Dra. Danica Chen, profesora de Biología Metabólica, Ciencias de la Nutrición y Toxicología, Universidad de California Berkeley; Jennifer Garrison, Ph.D., profesora asistente, Instituto Buck para la Investigación sobre el Envejecimiento y cofundador y director del Consorcio Global para la Longevidad y la Igualdad Reproductiva; el Dr. Mark Lachs, Irene y Roy Psaty, Profesor Distinguido de Medicina y Codirector del Centro de Investigación y Atención Clínica del Envejecimiento de Weill Cornell Medicine; la Dra. Zakia Rahman, profesora clínica de Dermatología, Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford; Serena Liang Jing, New Map of Life Fellow, Stanford Center on Longevity, y Michael Clinton, fundador y director ejecutivo de ROAR Forward. Además, la histórica embajadora mundial de la marca Estée Lauder, Carolyn Murphy, servirá como miembro de Longevity Collective y compartirá sus conocimientos sobre belleza, bienestar y estilo de vida. Habiendo trabajado con la marca Estée Lauder durante más de dos décadas, Murphy es una de las embajadoras de belleza más antiguas de la industria.

Aerin Lauder, fundadora y directora creativa de AERIN, y directora de estilo y diseño de Estée Lauder ReNutriv, dijo: “Mi abuela, Estée, fue una pionera. Se adelantó a su tiempo en todos los sentidos y cambió nuestra forma de pensar sobre el envejecimiento, la confianza y la belleza. Hoy en día, la marca Estée Lauder continúa encarnando su espíritu pionero y creo que estaría increíblemente emocionada de ver a su marca homónima liderando el nuevo movimiento de longevidad de la piel e inspirando a los consumidores de todo el mundo a vivir bien a cualquier edad”.

Acerca de Estée Lauder

Estée Lauder es la marca insignia de The Estée Lauder Companies Inc. Fundada por Estée Lauder, una de las primeras mujeres empresarias del mundo, la marca continúa hoy con su legado de crear productos de maquillaje y cuidado de la piel innovadores, sofisticados y de gran rendimiento, así como fragancias icónicas, todo ello con un profundo conocimiento de las necesidades y deseos de las mujeres. En la actualidad, Estée Lauder conecta con las mujeres en más de 150 países y territorios de todo el mundo y en decenas de puntos de contacto, desde las tiendas hasta los medios digitales. Y cada una de estas relaciones refleja sistemáticamente el poderoso y auténtico punto de vista de mujer a mujer de Estée.

Tara Connaughton, tconnaug@estee.com