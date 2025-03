Estée Lauder anuncia que el Dr. Matthew Walker será el primer asesor global en ciencia del sueño de la marca

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Estée Lauder anunció hoy que ha contratado al Dr. Matthew Walker, PhD, como el primer Asesor Global de Ciencia del Sueño de la marca, aprovechando su experiencia para profundizar la investigación e innovación en el cuidado de la piel nocturno de Estée Lauder, al tiempo que aprovecha el movimiento global del sueño para educar a los consumidores sobre la conexión vital entre el sueño y la salud.





El Dr. Walker, reconocido autor, científico del sueño y profesor de neurociencia y psicología en la Universidad de California en Berkeley, brindará los últimos conocimientos, hallazgos de investigación y recursos para impulsar el trabajo continuo de Estée Lauder en la comprensión y solución del impacto de la falta de sueño en la salud de la piel.

“Mi misión es educar a la mayor cantidad posible de personas sobre la importancia fundamental del sueño para nuestra salud en general”, afirmó el Dr. Walker. “Estoy encantado de asociarme con Estée Lauder, una marca basada en la ciencia, para educar a sus consumidores de todo el mundo sobre el impacto del sueño en la mente, el cuerpo y la piel.”

“Durante más de 40 años, Estée Lauder ha sido pionera en la investigación de la ciencia de la piel durante la noche, y recientemente se ha centrado en el impacto que tiene la falta de sueño en la piel”, afirmó Jennifer Palmer, vicepresidenta sénior de Desarrollo de Innovación Global y Liderazgo Científico de Estée Lauder. “Al asociarnos con el Dr. Walker, un reconocido experto mundial en sueño, podemos profundizar este conocimiento para informar cómo involucramos, educamos e inspiramos a nuestros consumidores.”

El Dr. Walker participará en eventos internos y externos, oportunidades de prensa y contenido educativo en todos los canales de la marca. Estée Lauder también será el socio de belleza exclusivo de la nueva Fundación Global de Educación del Sueño del Dr. Walker, que tiene como objetivo abordar la epidemia mundial de pérdida de sueño a través de programas educativos transformacionales gratuitos, así como apoyar la investigación científica del sueño de vanguardia.

ACERCA DE ESTÉE LAUDER



Estée Lauder es la marca insignia de The Estée Lauder Companies Inc. Fundada por Estée Lauder, una de las primeras empresarias del mundo, la marca continúa hoy su legado de crear los productos de cuidado de la piel y maquillaje más innovadores, sofisticados y de alto rendimiento, así como las fragancias más icónicas, todo ello infundido con un profundo conocimiento de las necesidades y los deseos de las mujeres. Hoy, Estée Lauder interactúa con consumidores en más de 150 países de todo el mundo y en docenas de puntos de contacto, desde las tiendas hasta los medios digitales. Y cada una de estas relaciones refleja constantemente el punto de vista poderoso y auténtico de Estée.

ACERCA DEL DR. MATTHEW WALKER



Matthew Walker, Ph.D., es profesor de neurociencia en la Universidad de California, Berkeley. Walker es el autor del bestseller internacional y del New York Times Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams, que recientemente fue incluido por Bill Gates como uno de sus cinco mejores libros del año. La charla TED de Matt Walker, "Sleep is Your Superpower", ha obtenido más de 20 millones de visitas. Ha recibido numerosos premios de financiación de la National Science Foundation y los Institutos Nacionales de Salud. En 2020, Walker recibió el Premio Carl Sagan por logros científicos. La investigación de Walker examina el impacto del sueño en la salud y la enfermedad humanas. Ha aparecido en numerosos podcasts (por ejemplo, Andrew Huberman, Joe Rogan, Peter Attia), canales de televisión y radio, incluidos "60 Minutes" de CBS, National Geographic Channel, NOVA Science, NPR y la BBC. También es el presentador del podcast con calificación de 5 estrellas, The Matt Walker Podcast.

