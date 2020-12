Este año, T‑Mobile celebra las Fiestas con visitas virtuales a Santa Claus

Novedades: gracias a T‑Mobile, los niños y niñas tendrán la oportunidad de visitar a Santa Claus… ¡de forma virtual! A partir del viernes 11 de diciembre, visita SantaCalling.com para programar una sesión gratis de videollamada en vivo con Santa. Luego de la sesión, recibirás el video para compartir la alegría con la familia y tus amigos.

Por qué es importante: visitar a Santa es una tradición festiva memorable para las familias, aunque este año no a todos les será posible hacerlo en persona. Por eso, El Un-carrier les ofrecerá a todos, no solo a sus clientes, la oportunidad de hablar con el querido Santa Claus desde la comodidad de su hogar, para saludarlo de manera segura en estas Fiestas.

Para quiénes es importante: para niños y niñas de todo el país que quieran ser parte de la alegría navideña.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–De parte de tu familia T-Mobile, un poema decembrino que dice así:

Este año el COVID



Nos hizo quedar en casa para Navidad,



Pero si a Santa quieres encontrar, no temas…



Que El Un‑carrier ¡te lo traerá!



Con T-Mobile, las familias, así de fácil,



Pueden hablar con Santa, GRATIS.



Así que reúne a tus niños con sus cartas de deseos



Y pónganse los rojos y peluditos sombreros.



Olvídate de las filas y de esperar



Este año Santa va a donde TÚ estás.



Y al regazo cansado de Santa



También le daremos un descanso, ya verás.



Es gratis para ti



Sin importar si estás con T‑Mobile,



el gruñón de Verizon o AT&T.



Porque TODOS merecemos alegría y paz



Especialmente en este año y en esta Navidad.

Este año, T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) repartirá alegría en los hogares, asegurándose de mantener conectado a Santa Claus con los niños y las niñas de todo el país gracias a la magia de una videollamada en vivo desde el Polo Norte. A partir del viernes 11 de diciembre y hasta el miércoles 23 de diciembre, todo el mundo (así es; ¡incluso los clientes de Verizon y AT&T!) podrá programar una videollamada gratuita con Santa en LlamadaconSanta.com. Además, recibirás un video de tu conversación con Santa para que puedas recordar ese momento y compartirlo con tus amigos y la familia. A Santa Claus no le sobra el tiempo, sobre todo en esta época del año, pero si su agenda aparece completa, no te preocupes: cada día se abrirán nuevos turnos a las 9 a.m., PT (hora del Pacífico).

“Este año, las Fiestas serán algo distintas, pero T‑Mobile quiere asegurarse de que los niños y las niñas puedan seguir visitando a Santa Claus, aunque esta vez sea desde la comodidad de sus hogares”, señala Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “Es momento de disfrutar con nuestros seres queridos, cambiar el regazo de Santa por la computadora y prepararnos para una charla personal con nuestro querido Santa Claus. ¡Tu familia T‑Mobile te desea Feliz Navidad!”.

Cómo inscribirse:

A partir del 11 de diciembre, ingresa en LlamadaconSanta.com y selecciona tu horario; si no hay turnos disponibles, no te preocupes, vuelve a ingresar al día siguiente a partir de las 9 a.m. PT. Tendrás la opción de solicitar el Santa Claus que mejor se adapte a tu familia ¡incluyendo uno que habla español! Revisa tu email para buscar tu confirmación y anota la cita en el calendario. También recibirás un enlace para ingresar directamente a la videollamada. Luego de tu visita virtual, recibirás un email con un enlace para descargar tu video. Puedes publicar tu visita en las redes sociales con el hashtag #HolidayOn para compartirlo con tu familia y amigos.

Además, asegúrate de seguir a @TMobile en Twitter, compartir la lista de deseos de tus hijos usando el hashtag #HolidayOn y etiquetar a @TMobile (¡no olvides que Santa Claus todo lo sabe!) y está atento a los sorteos de #iLoveTMobile para estas Fiestas desde el viernes 18 de diciembre hasta el martes 22 de diciembre.

Para obtener más información, visita LlamadaconSanta.com a partir del viernes 11 de diciembre. Síguenos en la sala de prensa oficial de T‑Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Santa Calling: cupos disponibles limitados; por orden de llegada. Se requiere cuenta de Zoom gratis. Deberás ser el padre, la madre o el tutor legal de un niño y tener como mínimo 18 años para participar. Visita LlamadaconSanta.com para obtener más información. Sorteo: NO SE REQUIERE HACER UNA COMPRA. Abierto a habitantes de los 50 estados de EE. UU., Puerto Rico y D.C. mayores de 18 años. Desde las 9 a.m. ET (hora del este) del 18 de diciembre de 2020 hasta las 5:59 p.m. ET del 22 de diciembre de 2020. Nulo donde esté prohibido. Patrocinado por T‑Mobile. Para consultar las reglas completas y cómo participar (disponible a partir del 18 de diciembre), visita: https://www.ilovetmobileholidaysweepstakes.com/rules.

