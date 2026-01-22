Estados Unidos

Estadounidenses sufrirán los efectos de una intensa tormenta invernal 

Nieve intensa, hielo, frío extremo y posibles apagones serán los efectos del fenómeno que azotará EEUU el fin de semana. 

  • Jacqueline Alvarenga | 22-01-2026.10:05 am.

La tormenta invernal en EEUU ha encendido las alarmas tanto para autoridades, ciudadanos como para comunidades migrantes en ruta y residentes en zonas vulnerables.

Se espera que las bajas temperaturas, la nieve y el hielo generen condiciones peligrosas, especialmente en regiones tradicionalmente poco acostumbradas a estos eventos climáticos extremos.

Según pronósticos actualizados, la tormenta podría provocar caídas sustanciales de temperatura y cortes de energía, así como interrupciones en el transporte terrestre y aéreo.

Estas condiciones dificultarán la movilidad para miles de personas, incluidas familias migrantes que intentan cruzar la frontera sur o que se encuentran en situación precaria en refugios temporales.

Las autoridades han recomendado tener suministros básicos y no exponerse al clima salvo en casos de extrema necesidad.

 Riesgos para migrantes y comunidades vulnerables

La exposición prolongada al frío representa una seria amenaza para aquellos sin protección adecuada.

Organizaciones humanitarias advierten que las personas en campamentos, albergues saturados o en tránsito, enfrentan un mayor riesgo de hipotermia y otras complicaciones médicas vinculadas al clima extremo.

Se han emitido alertas especiales para estados como Texas y Nuevo México, donde ya se han reportado evacuaciones preventivas.

Además, las autoridades migratorias han reforzado las advertencias sobre el peligro de atravesar regiones afectadas durante este fenómeno meteorológico.

Relacionados
The Latest